הופקרו למותם: תחקיר מוצב פגה נחשף | 3 שנות שתיקה נשברו

לוחמי צה"ל מפנים פצועים ( צילום: צה"ל )

שלוש שנים של שתיקה רועמת הסתיימו הבוקר (חמישי) עם פרסומו של תחקיר צה"ל על אחד הקרבות הקשים והאפלים ביותר בתולדות מלחמת חרבות ברזל - הקרב על מוצב פגה. התחקיר, שנערך בידי אלוף משנה אורי רון, חושף כישלון מערכתי קולוסאלי, הפקרות מוחלטת של חיילים שיצאו לקרב ללא ציוד מיגון הולם, וגבורה בלתי תיאמן של קומץ לוחמים שעמדו לבדם בחשיכה מול אלפי מרצחים.

התחקיר, שהושלם כבר לפני כשנה, נדחה שוב ושוב בידי בכירים בצבא שהחליטו לגנוז אותו - כולל דחייה נוספת בשבוע שעבר, שעות ספורות לפני שהיה אמור לראות אור. בצה"ל ניסו להסביר את העיכוב ב"המשך הלחימה של חטיבת גולני" ובקושי להציג את החומר למעורבים. אך טיעון זה קרס לנוכח העובדה שתחקירים אחרים על אירועי השבעה באוקטובר, כמו מוצב מו"פ דרום ומתקפת מת"ק ארז, פורסמו מזמן למרות ששילבו כוחות גולני.

( צילום: דובר צה"ל )

כישלון מערכתי חרוץ שב"כ וצה"ל מאשרים: חוסל מנהל הכספים של חמאס | העביר ממיליארד ש"ח לטרור ב. ניסני | 08:50 התחקיר קובע באופן חד משמעי כי הלוחמים במוצב תורגלו אך ורק לעימותים מוגבלים על גבול הגדר. מצבם התודעתי, כשירותם המבצעית, ציוד הלחימה הדל ותשתיות המוצב לא הותאמו כלל למתקפת פתע רב ממדית ועצימה. המסמך קובע בגלוי כי צה"ל נכשל באופן חרוץ בהגנה על המרחב, לא מנע את נפילת המוצב, ולא הצליח לבלום את חדירת המחבלים לעבר יישובי הסביבה וקיבוץ בארי. בקרב הקשה על פגה ועל מוצב סחף הסמוך והכפוף לו, שילמו הלוחמים בחייהם: 18 חללים - מתוכם 14 לוחמי גדוד 13 של חטיבת גולני, שלושה לוחמי שריון מגדוד 77, וגשש הגזרה. 22 לוחמים נפצעו בקרבות הקשים, וגופותיהם של שני לוחמים - ביניהם גשש הגזרה מוחמד אלאטרש ומפקד הטנק שי לוינסון - נחטפו לרצועת עזה. יחסי הכוחות היו בלתי אפשריים: למוצב חדרו בין 60 ל-80 מחבלים בשלושה גלים שונים, כשהם נלחמים מול כ-30 חיילים בלבד שהוצבו במקום - לוחמי פלוגה מגולני וכוח טנקים משריון. להפתעת החוקרים, בגל הראשון היו תשעה מחבלים בלבד, מה שמדגיש את עומק המחדל בכך שכוח של 30 לוחמים ממונעים לא הצליח להכריעם מיד.

פעילות של יחידת הלוט״ר במהלך התמרון בלבנון ( צילום: דובר צה"ל )

ציר הזמן של התופת

06:29 - תחילת התופת: מטחי רקטות כבדים מקדמים את פני הלוחמים שנכנסים למרחבים מוגנים. חדר האוכל הממוגן נקבע כנקודת איסוף, ושני טנקים יוצאים לעבר הגדר. גשש הגזרה מוחמד אלאטרש לא הספיק להגיע ונרטב באש תופת; גופתו נחטפה לעזה.

06:41 - הקרב בשריון: טנקי הכוח פתחו באש לעבר עשרות מחבלים. טנק המ"מ נפגע מרחפן שהטיל ראש קרב של RPG והושבת, אך המפקד המשיך להילחם במשך כשעה. הטנק השני נפגע מטיל נ"ט; המפקד שי לוינסון נהרג וגופתו נחטפה, הנהג הצליח לחלץ עצמו לאזור מסיבת נובה, ושני אנשי צוות נפצעו אנושות.

06:51 - כשל תקשורתי חמור: לוחם מעמדת הפילבוקס הבחין בירי מחבלים ורץ לחדר האוכל להזהיר את החברים, אך בשל כשל בתקשורת המידע לא הועבר לצוות המרגמות המתארגן לירי.

06:55 - הגל הראשון חדר: כעשרה מחבלים חדרו דרך הש"ג. חילופי אש קשים התפתחו במתחם המרגמות. ארבעה חיילים נפלו בקרב, בהם תומר ברק, עידו ביננשטוק וחביב קיעאן. חיים מאיר עדן נפצע קשה ונפטר כחודשיים לאחר מכן.

07:15 - זעקות לעזרה ותקיפה לא יעילה: מפקד המוצב דיווח על מחסור אנושי וקריטי באמצעי לחימה. כטב"ם של חיל האוויר תקף את צפון המוצב, אך התקיפה התגלתה כלא יעילה עקב פערים קשים בתמונת המצב ובתקשורת.

08:00 - התקלויות בשערים: ניסיון של המפקד ושני לוחמים לתקוף מחבל באזור הש"ג האחורי הסתיים באסון; הלוחם איתמר כהן נהרג ואחר נפצע.

10:30 - התכנסות אחרונה בחדר האוכל: נוכח השחיקה וריבוי הפצועים, המ"מ צמצם את קווי ההגנה וריכז את כולם בחדר האוכל. המ"מ דקל סויסה והלוחם רועי פרי יצאו לאבטח את האזור, נתקלו במחבלים ונפלו בגבורה.

13:00 - הצתת חדר האוכל: המחבלים כתרו את חדר האוכל והציתו אש משני צדדיו. חמישה לוחמים גיבורים - ליאור עזיזוב, עידן רז, שלו ברנס, איתי אופק גליסקו ויקיר לוי - פרצו החוצה כדי להילחם ונפלו בקרב כדי למנוע אסון גדול יותר. המחבלים נסגו באמונה שאיש לא נותר בחיים.

16:20 - טיהור המוצב: כוח יחידת הלוט"ר ולוחמי גולני הגיעו למוצב, טיהרו אותו וחילצו את הפצועים והחללים שנותרו במקום. בשעות הערב, פגיעת טיל נ"ט בשיירת החילוץ גבתה את חייו של הלוחם דולב אמויאל.

סד"כ פגה ( צילום: צה"ל )

למרות שהתחקיר המבצעי מנוע מלהטיל אחריות אישית ישירה על המעורבים, מסקנותיו נוקבות וברורות: המוצב קרס, הלוחמים לא הוכנו כראוי לאיומי האמת, והמערכת נכשלה במבחן העליון של הגנה על חיי אדם. לצד הביקורת הקשה, המסמך מאיר באור יוקרתי את מעשי הגבורה יוצאי-הדופן של מפקדים ולוחמים שהגנו בגופם על חבריהם עד הנשימה האחרונה.