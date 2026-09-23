( צילום: לפי סעיף 27א )

פיגוע דריסה בלב הארץ: מחבל פצע היום (רביעי) באורח אנוש ישראלי כבן 40, במחסום מכבים שבכביש 443. כוחות ההצלה מעניקים לפצוע טיפול רפואי ראשוני בזירה.

האירוע הביטחוני התרחש סמוך לשעה 17:00 אחר הצהרים. המחבל הגיע ברכבו לעבר המחסום וניסה לפרוץ את עמדת השמירה. הוא הצליח לדרוס את אחד מהנוכחים באזור, שוטר בתפקיד, וכאמור פצע אותו קשות. כוחות החירום וההצלה, איחוד הצלה ומד"א, הגיעו לזירה במהירות להעניק טיפול לפצוע. בהמשך הוא פונה להמשך קבלת טיפול לבית החולים שערי צדק בירושלים. במקביל, חיילים מכוחות הביטחון במקום - חיסלו את המחבל.

- צילום: לפי סעיף 27א 10 10 0:00 / 0:10 ( צילום: לפי סעיף 27א )

איציק קרא ונתנאל כהן פרמדיקים באיחוד הצלה שהגיעו ראשונים לזירה מסרו: מוקד איחוד הצלה הזניק אותנו לזירת פיגוע דריסה סמוך למחסום בל. בסיוע צוותי רפואה של צה"ל הענקנו טיפול רפואי ראשוני בזירה שכלל סיוע נשימתי מתן תרופות מצילות חיים חבישות וקיבועים לגבר (כבן 35) שלאחר מכן פונה כשמצבו קשה ולא יציב".

פרמדיק מד"א ישי מור וחובשי מד"א יחיאל פרנקנהויז ואברהם לביא, סיפרו: "ראינו המולה רבה וגבר בשנות ה-40 כשהוא מחוסר הכרה וסובל מחבלות קשות בגופו, לאחר שנדרס. יחד עם כוחות הרפואה של צה"ל, הענקנו לו טיפול רפואי מציל חיים ופינינו אותו באמבולנס מד"א לבית החולים כשמצבו קשה."

( צילום: דוברות איחוד הצלה )

( צילום: דוברות איחוד הצלה )

ממד"א נמסר: "בשעה 16:54 התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א במרחב איילון על גבר שנפגע מרכב בכביש 443 מבית חורון למערב. חובשים ופרמדיקים של מד"א בשיתוף כוח רפואה של צה"ל מעניקים טיפול רפואי לגבר כבן 40 במצב קשה, מחוסר הכרה. עדכון בהמשך".

מדובר בפיגוע שני בתוך פחות משבוע. ביום ראשון, ערב יום הכיפורים, נרצח כזכור בפיגוע מחריד במעיין נתנאל שוקרון הי"ד.