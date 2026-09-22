תינוקת בת שנה נפצעה באורח בינוני בביתה ברחוב מלאכי בבני ברק, לאחר שחפץ כבד נפל עליה במהלך עבודות להקמת סוכה.

​צוותי הרפואה של ארגון איחוד הצלה במחוז מרכז הגיעו במהירות למקום והעניקו לתינוקת טיפול רפואי ראשוני.

​חובשי איחוד הצלה בנימין פישל, משה מילר ומוישי קרויזר מסרו כי "לדברי משפחתה, פלטת עץ נפלה על ראשה מגובה של כ2.5 מטרים בעת בניית סוכה. הענקנו לה טיפול רפואי בזירה ולאחר מכן היא פונתה באמבולנס של איחוד הצלה לחדר הטראומה בבית החולים בילינסון בפתח תקווה כשמצבה מוגדר בינוני".

​בעקבות המקרה המצער, בארגון איחוד הצלה קוראים לציבור הרחב לנקוט בכללי הבטיחות והזהירות הנדרשים בעת הקמת הסוכות וההכנות לקראת החג, כדי למנוע אסונות מיותרים.

​מפרטים נוספים עולה כי מדובר במשפחה חרדית, וכי פלטת העץ נפלה על התינוקת מאזור הבוידעם בתוך הבית, בעת שהורדו הקרשים לקראת החג.