כְּהוֹד אֲשֶׁר הִלְבִּישׁ צוּר פני מלאך: ערב ומוצאי יום הקדוש בצילו של האדמו"ר מרחמסטריווקא עבודתו הטמירה של האדמו"ר מרחמסטריווקא ידועה לכל; שעות על גבי שעות הוא עובד את קונו בסילודין, ובפרט בימים הנוראים, שאז זוכים אלפי החסידים לחזות מקרוב בעבודת הקודש | צפו בתיעוד מרהיב מעריכת ה'תשליך' בערב יום הכפורים, בעת שהרבי ניער את בגדיו ליד בריכת הדגים ברחבת בית מדרשו בירושלים, וכן תיעוד מרגש ממוצאי יום הכפורים, עת זכו אלפי החסידים לחלוף על פניו ולהתברך, תוך שהאדמו"ר עדיין לבוש בבגדי הלבן מהיום הקדוש (חסידים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 14:02