כָלמַעֲשֵׂהוּ בֶּאֱמוּנָה ככה בפשטות; הילד מילא פח מים, ורבי אלימלך השליך את העוונות המשפיע החסידי הגה"צ רבי אלימלך בידרמן ערך אמש מעמד 'תשליך' בחצר בית מדרש מקומי בבני ברק | ילדי החמד של בני ברק, שמיהרו לחזות בנועם עבודתו של המשפיע, מילאו פח ענק במים, והגה"צ נעמד לידו ואמר את סדר ה'תשליך' בהתעוררות עצומה (חסידים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 09:14