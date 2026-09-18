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כָלמַעֲשֵׂהוּ בֶּאֱמוּנָה

ככה בפשטות; הילד מילא פח מים, ורבי אלימלך השליך את העוונות 

המשפיע החסידי הגה"צ רבי אלימלך בידרמן ערך אמש מעמד 'תשליך' בחצר בית מדרש מקומי בבני ברק | ילדי החמד של בני ברק, שמיהרו לחזות בנועם עבודתו של המשפיע, מילאו פח ענק במים, והגה"צ נעמד לידו ואמר את סדר ה'תשליך' בהתעוררות עצומה (חסידים)

הגה"צ רבי אלימלך בידרמן באמירת תשליך (צילום: שוקי לרר)
הגה"צ רבי אלימלך בידרמן באמירת תשליך (צילום: שוקי לרר)
הגה"צ רבי אלימלך בידרמן באמירת תשליך (צילום: שוקי לרר)
הגה"צ רבי אלימלך בידרמן באמירת תשליך (צילום: שוקי לרר)
הגה"צ רבי אלימלך בידרמן באמירת תשליך (צילום: שוקי לרר)
הגה"צ רבי אלימלך בידרמן באמירת תשליך (צילום: שוקי לרר)
הגה"צ רבי אלימלך בידרמן באמירת תשליך (צילום: שוקי לרר)
הגה"צ רבי אלימלך בידרמן באמירת תשליך (צילום: שוקי לרר)

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רבי אלימלך בידרמןתשליך

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