( צילום: מסך )

השיחה עם הצעיר שהציג את עצמו כתושב עזה ממשיכה לספק אמירות שקשה להתעלם מהן.

בתיעוד הראשון שפורסם ב״כיכר השבת״ הוא איים ב״7 באוקטובר חדש״ ואמר שהפעם זה יגיע מיהודה ושומרון. הוא דיבר על חטיפת ראש הממשלה בנימין נתניהו ואף טען כי השתתף בעצמו בחטיפת ישראלית בשבעה באוקטובר, טענה שאין בידי לאמת. עכשיו מגיע קטע נוסף מאותה שיחה. בשלב מסוים שאלתי אותו שאלה פשוטה. "ירעדו אמות הסיפים": איזנקוט טוען לממצאים מזעזעים על נתניהו ב-7.10 יוני גבאי | 17.09.26 נתניהו מבקש: לזמן את היועמ"ש לשעבר אביחי מנדלבליט לעדות במשפטו משה כהן | 17.09.26 ״אתה רוצה להתפלל באל־אקצא?״ ״כן״, הוא ענה, ״בעל כורחך ובעל כורחו של אבא שלך״. שאלתי אותו איך בדיוק הוא מתכוון להגיע לאל־אקצא כשהוא נמצא בעזה. ואז הגיעה התשובה. ״כמו שפתחנו את הגבול אליכם בקיבוצים״, הוא אמר, ״אנחנו נבוא ונפתח אותו עליכם״. לא שאלתי אותו על השבעה באוקטובר ולא הזכרתי את הקיבוצים. שאלתי אותו איך הוא מתכוון להגיע מעזה לירושלים, והוא זה שבחר להזכיר את פריצת הגבול ואת הקיבוצים.

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נתניהו או איזנקוט? ״גדודי אל־קסאם״

בהמשך שאלתי אותו שאלה אחרת.

איזה ראש ממשלה אתה רוצה לראות במדינת ישראל? נתניהו או איזנקוט?

הוא לא בחר באף אחד מהם.

״גדודי אל־קסאם״, הוא ענה.

גדודי עז א־דין אל־קסאם הם הזרוע הצבאית של חמאס.

זאת הייתה התשובה שלו לשאלה את מי הוא רוצה לראות כראש ממשלת ישראל.

בהמשך הוא הוסיף משפט נוסף: ״המנהיג משאיר אחריו מנהיגים והשהיד – שהידים״.

פשוט נתתי לו לדבר

לאורך השיחה השתדלתי לא להתווכח איתו ולא להיכנס איתו לתחרות של קללות.

שאלתי שאלות ונתתי לו לדבר.

וככל שהוא דיבר, נאמרו דברים קשים נוספים.

חשוב להדגיש שאין בידי לאמת את זהותו או את מיקומו המדויק. הוא הציג את עצמו במהלך השיחה כתושב עזה.

אבל את הדברים שהוא אמר אפשר לשמוע בתיעוד.

שאלתי אותו איך הוא מתכוון להגיע מעזה לאל־אקצא, והוא דיבר על הקיבוצים ועל פריצת הגבול.

שאלתי אותו את מי הוא רוצה לראות כראש ממשלת ישראל, והוא ענה ״גדודי אל־קסאם״.

אחרי מה שעברנו בשבעה באוקטובר, קשה לשמוע דברים כאלה ולהגיד ״עזבו, הוא רק מדבר״.

וכשכמעט שלוש שנים אחרי הטבח, צעיר שמציג את עצמו כתושב עזה עדיין מדבר על פריצה לקיבוצים ועל לעשות את זה שוב – ככה לפחות, לא נראה ניצחון.