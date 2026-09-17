סנגוריו של ראש הממשלה בנימין נתניהו מבקשים לזמן את היועץ המשפטי לממשלה לשעבר, אביחי מנדלבליט, לעדות במשפטו במהלך אוקטובר. הבקשה הוגשה לבית המשפט המחוזי בירושלים, ועוסקת במי שקיבל את ההחלטה להעמיד את נתניהו לדין בשלוש הפרשות שבמרכז המשפט.

הקשר בין השניים החל עוד לפני החקירות. בשנת 2013 נבחר מנדלבליט לשמש מזכיר הממשלה בראשות נתניהו, ובהמשך מונה ליועץ המשפטי לממשלה. בתפקיד זה הוא נדרש לקבל את ההחלטות בתיקים הפליליים שנגעו לראש הממשלה שעמו עבד. רקע על כהונתו של מנדלבליט.

בנובמבר 2019, לאחר הליך השימוע שבו הציגו סנגורי נתניהו את טענותיהם, הודיע מנדלבליט על החלטתו להעמיד אותו לדין בתיקים 1000, 2000 ו־4000. ההחלטה כללה אישום בשוחד, מרמה והפרת אמונים בתיק 4000, ואישומים במרמה והפרת אמונים בתיקים 1000 ו־2000. כתב האישום הוגש לבית המשפט בינואר 2020. הדיווח על הגשת האישום.

שלושת התיקים עוסקים בקשריו של נתניהו עם אנשי עסקים ובעלי כלי תקשורת. תיק 1000 עוסק בטובות הנאה שלפי האישום קיבלו נתניהו ורעייתו מארנון מילצ'ן וג'יימס פאקר; תיק 2000 עוסק בשיחותיו עם מו"ל ידיעות אחרונות ארנון מוזס; ותיק 4000 עוסק בטענה לקידום ענייניו של בעל השליטה בבזק, שאול אלוביץ', בתמורה להיענות לדרישות סיקור באתר וואלה. כתב האישום המלא. נתניהו דחה את ההאשמות נגדו וטען כי מדובר בניסיון להדיחו. תגובתו להחלטה.

כעת מבקשת ההגנה להביא את מנדלבליט עצמו לדוכן העדים. "בית המשפט הנכבד מתבקש להוציא צו לזימונו של היועץ המשפטי לשעבר, ד"ר אביחי מנדלבליט, לעדות בהליך שבכותרת", נכתב בפנייה.