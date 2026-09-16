בומרנג איראני: הנשק שנתפס מחיזבאללה יופנה נגד המשטר

קרבות בתימן - צילום: מהרשתות הערביות 10 10 0:00 / 1:19 קרבות בתימן ( צילום: מהרשתות הערביות )

ביום חמישי שעבר השלים צה"ל אחד המבצעים ההנדסיים המורכבים ביותר שביצע בשנים האחרונות: השמדת רשת המנהרות העצומה ברכס עלי טאהר בדרום לבנון. כוחות אוגדה 36, בסיוע יחידת יהל"ם וכוחות קומנדו, השתמשו ביותר מ-1,100 טונות חומר נפץ כדי למוטט מערכת תת-קרקעית באורך כולל של למעלה מ-5.4 קילומטרים על פני שמונה תוואים שונים. הפיצוץ העוצמתי נרשם כאירוע סיסמי במגניטודה של כ-4.1 באזור.

- צילום: דובר צה"ל 10 10 0:00 / 0:22 ( צילום: דובר צה"ל )

בימים שלאחר המבצע החלו להסתובב ברשתות החברתיות טענות ודיווחים לא רשמיים, המבוססים על "אותות מודיעיניים". על פי הפרסומים, ישראל שוקלת להעביר חלק מהאמל"ח שנתפס – נשק שמומן במקור על ידי איראן ונלקח מחיזבאללה – לידי כוחות אופוזיציה בתוך איראן, בדגש על גורמים כורדיים.

הצעד מתואר בשיח כטקטיקת "Pay Back" – שימוש במשאבי האויב נגדו כדי לערער את יציבות המשטר מבפנים ולהעסיק את משמרות המהפכה בזירת הפנים. נכון לעתה, מדובר בדיווחים לא רשמיים בלבד שאינם זוכים לאישור מצד ממשלת ישראל או צה"ל.

עם זאת, עצם הצפת האפשרות ממחישה את גודל המבוכה שגורמת ישראל לטהרן. בעוד איראן ממשיכה לתקוף בעצמה בסיסים של קבוצות אופוזיציה כורדיות בעיראק, המבצע בעלי טאהר מוכיח שוב: כל ניסיון התבססות של הציר האיראני בגבול ישראל נענה בהרס מוחלט ובמכה אנושה.

( צילום: רועי אברהם/ לע״מ )

הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר ביקר באוגדה 36 לאחר השלמת המבצע. "הלילה השמדנו את תשתיות הטרור התת-קרקעיות ברכס עלי טאהר, בהמשך לנטרול רשת המנהרות", מסר הרמטכ"ל. נתניהו הפנה אזהרה חריפה לאויבי ישראל: "אם לא למדתם את הלקח עד עכשיו, ותחליטו לתקוף אותנו שוב - תספגו מכות כבדות עוד יותר. יש עוד עבודה להשלים, ובעזרת השם אנחנו נשלים אותה".