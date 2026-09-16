דרמה חריגה התרחשה אמש בשמי סעודיה: מערכות ההגנה האווירית הסעודיות יירטו והשמידו רחפן מדרום למכה, לפני שהצליח להיכנס למרחב האווירי האסור של העיר הקדושה. סעודיה טוענת כי הרחפן שוגר על ידי המורדים החות'ים מתימן, הנתמכים על ידי איראן.

לפי דובר הקואליציה הסעודית, האלוף טורקי אל מאלכי, הרחפן יורט ביום שלישי, 15 בספטמבר, בשעה 18:50 בערב, מדרום למכה. לדבריו, ההגנה האווירית הצליחה להשמיד אותו לפני שחצה את הגבול האווירי האסור שמעל העיר. אל מאלכי הגדיר את האירוע כניסיון השני של החות'ים לפגוע במכה. לדבריו, הניסיון הקודם התרחש ביולי 2017, אז שוגר טיל בליסטי לעבר האזור. הפעם, לדבריו, מדובר ברחפן שהתקרב לעיר הקדושה, שבה נמצאים שניים מהאתרים הקדושים ביותר לאסלאם ומגיעים אליה מיליוני מאמינים במהלך העלייה לרגל.

העולם האסלאמי זועם: רחפנים חות'ים יורטו מעל למכה - צילום: רשתות ערביות 10 10 0:00 / 0:36 העולם האסלאמי זועם: רחפנים חות'ים יורטו מעל למכה ( צילום: רשתות ערביות )

בסעודיה הגיבו בחומרה רבה לאירוע. דובר הקואליציה הזהיר כי ביטחונם של שני המקומות הקדושים והעולים לרגל הוא "קו אדום", וכי סעודיה והקואליציה ינקטו צעדי הרתעה נגד החות'ים.

האירוע עורר תגובות גם בעולם המוסלמי. ארגון שיתוף הפעולה האסלאמי, המאגד 57 מדינות מוסלמיות, גינה את האירוע והביע תמיכה בסעודיה ובשמירה על המקומות הקדושים.

אלא שבצד החות'י דוחים את הגרסה הסעודית. דובר מטעם הארגון הכחיש כי מכה הייתה יעד הרחפן וטען כי ההאשמות הסעודיות אינן נכונות. לכן, בשלב זה, הטענה כי הייתה כוונה לפגוע במכה מיוחסת לגרסה הסעודית, בעוד החות'ים מכחישים אותה.

האירוע מגיע בתקופה של הסלמה חריפה באזור, כאשר החות'ים הגבירו בתקופה האחרונה את פעילותם נגד מטרות בסעודיה, על רקע התרחבות הלחימה בתימן והמתיחות האזורית. ניסיון הרחפן להתקרב למכה מוסיף ממד רגיש במיוחד לעימות, בשל מעמדה של העיר בלב העולם המוסלמי.