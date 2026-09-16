טילים במיליארדים, שקיות ברגליים: הצצה לשוק שבשליטת החות'ים

בעוד החות'ים ממשיכים להציג כוח צבאי ולהרחיב את אחיזתם בחלקים מתימן, ברשת מופץ בימים האחרונים תיעוד שמציג תמונה שונה לחלוטין: רחובות ושווקים במדינה, אנשים המתמודדים עם מציאות כלכלית קשה, ובין התמונות אדם חמוש שרגליו עטופות בשקיות במקום בנעליים.

הפוסט, שפורסם בערבית וזכה להפצה ברשת, מציג את המראות תחת הכותרת "תימן... כשהקריסה הופכת למולדת", ומתאר את הפער בין ההיסטוריה והפוטנציאל של תימן לבין המציאות שאליה נקלעה המדינה אחרי שנים של מלחמות, פילוג ומשבר כלכלי. בתיעוד נראים מראות מחיי היום יום, ובהם אנשים בשוק ותנאי חיים ירודים. אחד המראות הבולטים הוא אדם חמוש שרגליו עטופות בשקיות ניילון במקום נעליים. התמונה הפכה ברשת לסמל של המציאות הקשה במדינה.

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הפוסט מתייחס גם לתופעת גידול ה"קת", צמח שמיליוני תימנים נוהגים ללעוס, וטוען כי חלק משמעותי מהזמן ומהמשאבים במדינה מופנה לגידולו ולצריכתו. עם זאת, הכותב מדגיש כי את מצבה של תימן אי אפשר להסביר באמצעות הקת בלבד, אלא בשילוב של מלחמות ממושכות, התפשטות הנשק, חולשת מוסדות המדינה, פילוג פוליטי וקריסת הכלכלה.

הנתונים העדכניים ממחישים עד כמה עמוקה המצוקה. האו"ם מעריך כי יותר מ־22 מיליון בני אדם בתימן יזדקקו במהלך 2026 לסיוע הומניטרי, וכ־18.3 מיליון בני אדם מתמודדים עם חוסר ביטחון תזונתי חריף. יותר מ־2.2 מיליון ילדים מתחת לגיל חמש סובלים מתת־תזונה חריפה.

המשבר אף החריף בשבועות האחרונים. מאז תחילת ספטמבר נעקרו מבתיהם יותר מ־82 אלף בני אדם, ובסך הכול מספר העקורים החדשים בעקבות ההסלמה האחרונה כבר חצה את רף 100 אלף. אלפים נוספים נמלטו דרך הים לג'יבוטי.

אלפי. נשים תימניות תחת שלטון החות'ים. עמודות לבקש נדבות מעוברים ושבים ברחובות. - צילום: רשתות ערביות 10 10 0:00 / 0:34 אלפי. נשים תימניות תחת שלטון החות'ים. עמודות לבקש נדבות מעוברים ושבים ברחובות. ( צילום: רשתות ערביות )

במקביל, החות'ים ממשיכים במהלך צבאי נרחב לאורך חופי ים סוף. בימים האחרונים דווח על השתלטותם על אזורים ונקודות אסטרטגיות, כאשר הלחימה החדשה מאיימת להעמיק עוד יותר את המשבר ההומניטרי במדינה.

המציאות הזו יוצרת ניגוד חריף: מצד אחד, החות'ים מחזיקים ביכולות צבאיות משמעותיות ומנהלים מערכה אזורית הכוללת שיגורי טילים וכלי טיס בלתי מאוישים; מצד שני, בתוך המדינה עצמה מיליוני אזרחים ממשיכים להתמודד עם עוני, עקירה, מחסור במזון ופגיעה בשירותים הבסיסיים.

לפי האו"ם, הכלכלה התימנית התכווצה ביותר ממחצית מאז תחילת המלחמה, והתוצר לנפש ירד ביותר ממחצית. יותר מ־80 אחוזים מהאוכלוסייה חיים מתחת לקו העוני.