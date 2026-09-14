אצבע על ההדק: איראן מכריזה על שדה קרב אזרחי

אחמד-רזא ראדאן, מפקד כוחות ביטחון הפנים באיראן, ישב אתמול (ראשון) מול מצלמות הטלוויזיה הממלכתית האיראנית ושיגר מסר חד: "המצב שלנו הוא מצב מלחמתי. אם מישהו שמכר את מולדתו יגיב לקריאת האויב וינסה ליצור חוסר ביטחון, נראה בו כמו אויב, נתמודד איתו כמו שמתמודדים עם אויב, ולא יהיה לנו שום היסוס כלפיו".
ראדאן הוסיף והדגיש: "המשטרה מוכנה לחלוטין, מוכנה במאה אחוז... האצבע שלנו, כמו האצבע של יקירינו בצבא ובמשמרות המהפכה ובבסיג', על ההדק".
יותר מ-6,000 נעצרו במחאות
מפקד כוחות הביטחון התייחס ישירות למחאות שפרצו על רקע יוקר המחיה והתדרדרות המטבע, והתפשטו במהירות לקריאות נגד המשטר. לדבריו, מדובר ב"הפיכה מלאה" שתוכננה על ידי אויבים חיצוניים.
ראדאן חשף כי יותר מ-6,000 בני אדם נעצרו מאז אותן מחאות, והבהיר: "לא נשכח את אלה שהשתתפו... נמשיך לרדוף אחריהם". המסר ברור: מי שיצא לרחוב, ומי שייצא עכשיו, אינו "מפגין" בעיני המשטר – אלא סוכן של האויב.
ההצהרה מגיעה על רקע מתיחות אזורית גבוהה, שבמהלכה איראן מנהלת עימות מתמשך מול ארצות הברית וישראל. המשטר מנצל את "מצב המלחמה" החיצוני כדי להצדיק יד קשה במיוחד בפנים.
ההגדרה של מפגינים כ"בוגדי מולדת" הופכת אותם, מבחינה משפטית וביטחונית, לשווי ערך לחיילי אויב בשדה הקרב – ופותחת את הדלת לשימוש בכוח קטלני ללא היסוס.
ראדאן הדגיש את האחדות בין כל זרועות הביטחון: המשטרה כבר אינה רק כוח אכיפת חוק אזרחי, אלא חלק אינטגרלי ממערך הלחימה הפנימית, יחד עם הצבא, הספאה והבסיג'.
שידור הדברים בטלוויזיה הממלכתית נועד להטיל אימה. המשטר מזהה פוטנציאל לתסיסה מחודשת ומנסה לחנוק כל ניסיון התארגנות עוד לפני שהוא יוצא אל הרחוב.
דבריו של ראדאן ממשיכים קו של הצהרות קשות מצד בכירים, המציגות כל מחאה עממית כחלק ממזימה זרה. אך בעיתוי הנוכחי, כשהמדינה נמצאת תחת לחץ חיצוני כבד, הם מקבלים משקל נוסף: המשטר מודיע לציבור, בקול רם וברור, שהוא מוכן לירות.
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