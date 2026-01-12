הטלוויזיה הממלכתית של איראן, שמחזיקה במונופול על סיקור האירועים בתנאים של הגבלות על האינטרנט, מציגה צילומים של אירועים המוניים בתמיכה בממשלה, שלטענתה התקיימו היום בכל רחבי הארץ | גם שר החוץ האיראני עראקצ'י ונשיא איראן פזשכיאן הראו נוכחות במפגני התמיכה (העולם הערבי)
האינטרנט באיראן מנותק כבר יותר מ-90 שעות, ובחסות הערפל התקשרתי, כוחות המשטר טובחים במוחים ללא רחם | עד ראייה מעריך כי למעלה מ-10,000 בני אדם נהרגו עד כה | לדבריו, גופות מונחות בערימות "כמו שקי אורז" | מקורות באיראן מספרים כי "המצב כאן גרוע, יורים עלינו כדורים חיים. זה אזור מלחמה, הרחובות מלאים בדם, הם לוקחים גופות במשאיות" (חדשות)
אחרי שהשמיע בימים האחרונים מספר איומים כלפי המשטר בטהרן אם יהרוג מפגינים, בעולם כולו ממתינים בציפייה דרוכה ראות כיצד יפעל הנשיא טראמפ לנוכח הטבח המתרחש בימים אלה באיראן | על פי דיווח הערב, טראמפ החליט להתערב לטובת המפגינים ולתקוף באיראן, כאשר השאלה היא מתי ואיך (חדשות)
המחאה ברחובות טהראן מתחדשת ונכנסת ליומה ה-15, ועל אף החשכת הרשת ברחבי המדינה, דיווחים שמצליחים לצאת מספרים על התחזקות המחאות למרות הדיכוי | בתוך כך, גורם ישראלי אומר כי "הסיפור של המשטר האיראני גמור" | לדבריו, "ייקח כמה שייקח, אבל זה לעולם לא יחזור להיות מה שהיה" (בעולם)