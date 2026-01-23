המחאות באיראן בימים האחרונים ( צילום: רשתות חברתיות )

בזמן שארצות הברית ממשיכה לצבור כוחות עצומים באזור המזרח התיכון, ובעולם כולו עוקבים בדריכות לקראת אפשרות שהנשיא דונלד טראמפ יורה על תקיפה נגד משטר האייתוללות הרצחני כבר בזמן הקרוב, באיראן משדרים יהירות וזלזול בטראמפ ומבטלים את ה'הישגים' שזקף לזכותו.

התובע הכללי של איראן, מוחמד מובאהדי, הכחיש היום (שישי) את הטענה של טראמפ, לפיה התערבותו עצרה את ההוצאות להורג של 800 מפגינים שנעצרו במהלך המחאות הארציות: "הטענה הזאת חסרת שחר ולא נכונה, אלו שטויות מוחלטות". סוכנות הידיעות האיראנית מיזאן המזוהה עם הרשות השופטת ציטטה את מובהאדי, שכינה את ההצהרות של טראמפ "יהירות" ו"לא הגיוניות". לדבריו, "אין לנו שום מספרים כאלה ולא התקבלה ברשות השופטת כל החלטה כזאת". כזכור, טראמפ פרסם פוסט ברשת החברתית Truth Social שבו כתב: "אני מכבד מאוד את העובדה שההנהגה האיראנית ביטלה 800 הוצאות להורג בתלייה שהיו אמורות להתקיים אתמול. תודה!". במשמרות המהפכה מאיימים בעברית קלוקלת: "אנחנו קרובים עליכם" | כך זה נראה יוסי נכטיגל | 13:43 למרות דבריו של טראמפ על ביטול ההוצאות להורג, רשת CNN דיווחה היום כי הערכות המודיעין האמריקני מצביעות על תמונה שונה לחלוטין. על פי הדיווח, משטר האייתולות לא חדל ממעשי ההרג, והדיכוי האלים נמשך גם לאחר ההצהרה.

צלף איראני במהלך המחאות ( צילום: רשתות ערביות )

על פי דיווח ב"וושינגטון פוסט" נשיא ארה"ב דונלד טראמפ תכנן לתקוף באיראן בלילה שבין רביעי לחמישי בשבוע שעבר - אך ביטל זאת בעקבות מסר שקיבל וויטקוף משר החוץ האיראני.

לפי הדיווח, יועצי הביטחון הבכירים של טראמפ היו בטוחים שהוא קרוב להורות על מתקפה על איראן. הדברים השתנו כשהשליח סטיב וויטקוף אמר לטראמפ שאיראן ביטלה הוצאות להורג של 800 אנשים, לאחר שקיבל הודעות טקסט משר החוץ של איראן עבאס עראקצ'י.

מאז חזר טראמפ כמה וכמה פעמים על הטענה הזאת. הלילה התייחס טראמפ למתיחות עם איראן בדרך לוושינגטון מדאבוס: "יש לנו הרבה ספינות שנעות לכיוון איראן, יש ארמדה שלמה בכיוון שלהם. אנחנו מקווים שלא נצטרך להשתמש בהן, הם יודעים מה אנחנו רוצים מהם".

הנשיא התייחס גם לדיווחים על מספר ההרוגים הגבוה במחאות: "יש הרבה הרג שמתרחש. נהרגו הרבה אנשים באיראן - אבל יש הבדל בין הרבה לבין 20 אלף, אנחנו נברר כמה היו שם".

בינתיים, מספר ההרוגים בדיכוי האלים של המחאות ממשיך לטפס, ולפי נתונים שפורסמו היום על ידי ארגון הפעילים לזכויות אדם הפועל מארצות הברית, לפחות 5,002 בני אדם נהרגו מאז פרוץ ההפגנות בסוף דצמבר האחרון.

הארגון פירט כי מתוך ההרוגים, 4,716 היו מפגינים, 203 היו גורמים הקשורים לממשל, 43 היו ילדים ו-40 היו אזרחים שלא נטלו חלק במחאות. בנוסף, יותר מ-26,800 איש נעצרו במסגרת מסע מעצרים נרחב שמנהלות הרשויות. נתוני הארגון נחשבים לאמינים ומבוססים על רשת פעילים בשטח המאמתים כל מקרה מוות, והם עולים על כל מספר הרוגים שנרשם בגלי מחאה קודמים באיראן בעשורים האחרונים, ומזכירים את הכאוס שאפיין את המהפכה האיסלאמית ב-1979.

הממשל האיראני מצדו פרסם ביום רביעי לראשונה נתון רשמי משלו, לפיו 3,117 בני אדם נהרגו. לטענת טהרן, 2,427 מההרוגים בהפגנות שהחלו ב-28 בדצמבר היו אזרחים ואנשי כוחות הביטחון, והשאר הוגדרו כ"מחבלים".