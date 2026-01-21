כיכר השבת
צרחות אימה ברקע

תוקפים תושב בגרזן: התיעודים המצמררים מאיראן ממשיכים להגיע

תיעוד חדש מבנדר עבאס מתעד את אכזריות המשטר שהביא לדיכוי המחאות • כוחות הביטחון נראים מכים מפגין בגרזן באכזריות • התיעודים ממשיכים להיחשף על רקע איומי טראמפ (בעולם)

התיעוד המזעזע (צילום: מתוך רשתות ערביות)

תיעוד מזעזע שנחשף לאחרונה מבנדר עבאס שבאיראן חושף את רמת האכזריות שבה פעלו כוחות הביטחון האיראניים כנגד מפגינים. בסרטון שצולם ב-9 בינואר, נראים אנשי כוחות הביטחון מכים מפגין באמצעות גרזן, בעוד המשטר ממשיך בדיכוי אלים של גל המחאות שפרץ במדינה.

התיעוד מצטרף לעדויות רבות נוספות על שימוש בכוח קטלני נגד אזרחים לא חמושים. בכיר במשרד הפנים האיראני שערק לאחרונה מתפקידו העיד כי כוחות הביטחון כיוונו בכוונה תחילה אש חיה לעבר המפגינים, תוך שימוש ביחידות אופנועים ורכבים משוריינים במחוזות רבים.

העריק ממשרד הפנים האיראני הזהיר כי "הרפובליקה האסלאמית היא חסרת רחמים ותעשה הכל". לדבריו, המחאות שהתקיימו ב-8 וב-9 בינואר היו בהיקף חסר תקדים בתולדות המדינה, מה שהוביל את השלטונות להשבית את רשת האינטרנט בניסיון למנוע זליגת תמונות מהשטח.

בינתיים, הציבור האיראני מצפה להתערבות מצד הנשיא טראמפ, כך הצהיר הבכיר שערק. "אנשים מחכים לטראמפ, ואם הוא לא יעשה דבר, תתעורר שנאה נרחבת כלפיו בקרב האיראנים", הזהיר.

טראמפ מצידו משמיע איומים חריפים כלפי . בריאיון שנתן היום לרשת NewsNation הזהיר: "אם יקרה משהו אי פעם - כל המדינה תתפוצץ, אני אכה בהם כל כך חזק, ונתתי הנחיות תקיפות מאוד בנושא - אנחנו פשוט נמחק אותם מעל פני האדמה".

על פי דיווחים, לפחות 5,000 בני אדם נהרגו במהלך גל המחאות שהחל ב-8 בינואר. המשטר השבית את רשת האינטרנט במטרה למנוע מהמוחים לתאם פעולות ולהעביר לעולם עדויות על האלימות המופעלת נגדם.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

1
מתי יבינו מי הם?
יצחק

