נשיא צרפת עמנואל מקרון אמר אמש (ראשון) כי שוחח עם מקבילו האיראני.

בפוסט חדש שפרסם, ניכרה החרפת הטון כלפי איראן, לאחר מותו של חייל צרפתי ראשון במערכה בשבוע שעבר.

"זה עתה שוחחתי עם נשיא איראן מסעוד פזשקיאן. קראתי לו להפסיק באופן מיידי את ההתקפות הבלתי מקובלות שאיראן מבצעת נגד מדינות באזור, בין אם ישירות ובין אם באמצעות שליחים, כמו בלבנון ובעיראק", כתב נשיא צרפת.

בהודעתו הדגיש מקרון כי "הזכרתי לו שצרפת מתערבת במסגרת הגנתית לחלוטין כדי להגן על האינטרסים שלה, על שותפותיה האזוריות ועל חופש השיט, וכי לא מקובל שארצנו תהיה מטרה."

עוד התייחס מקרון למלחמה האזורית שפרצה בין איראן למדינות המפרץ, ואמר כי "ההסלמה הבלתי מבוקרת שאנו עדים לה צוללת את האזור כולו לכאוס, עם השלכות חמורות הן כעת והן לשנים הבאות. האזרחים, באיראן כמו בכל רחבי האזור, הם הקורבנות."

למרות דבריו, חשוב לציין כי נשיא צרפת הקפיד לא לגנות בסבב הנוכחי את התקפותיהם של איראן על ישראל באופן מפורש, והגינויים תמיד סבבו על המתקפות על השכנות הערביות.

לדברי מקרון, "רק מסגרת פוליטית וביטחונית חדשה תבטיח שלום וביטחון לכולם".

נשיא צרפת התייחס גם לבעיית הגרעין האיראני - וטילים הבליסטיים שהיא מפתחת.

"מסגרת כזו חייבת להבטיח שאיראן לעולם לא תשיג נשק גרעיני, תוך התמודדות עם האיומים שמציבים תוכנית הטילים הבליסטיים שלה ופעילויותיה לערעור היציבות האזוריות והבינלאומיות.

יש להשיב את חופש השיט במצרי הורמוז בהקדם", כתב מקרון.

"כמו כן, קראתי לנשיא איראן לאפשר לססיל קוהלר ולז'אק פאריס לחזור בשלום לצרפת בהקדם האפשרי. ייסורי הצער נמשכו זמן רב מדי, ושייכיהם למשפחותיהם".

כך, בדבריו ביצע מקרון הבחנה בין נשק גרעיני "שלעולם לא תשיג", לבין "התמודדות" עם הטילים הבליסטיים של איראן.