מבוכה למקרון: אחרי הביקור המחבק של נשיא צרפת בארמניה - זו הנקמה של ארדואן

נשיא צרפת עמנואל מקרון שסיים זה עתה ביקור בארמניה, ספג מבוכה מצד נשיא טורקיה ארדואן שסירב לאפשר למקרון להכנס במעבר היבשתי הסגור מזה 30 שנה (חדשות)

מקרון בארמניה (צילום: רשתות חברתיות)

נשיא טורקיה, רג'פ טאיפ ארדואן, דחה באופן נחרץ את בקשת נשיא צרפת, עמנואל מקרון, לחצות את הגבול היבשתי שבין ארמניה לטורקיה בתום ביקורו בארמניה, כך לפי דיווחים בתקשורת הבינלאומית.

למרות שגורמים בממשל הטורקי העניקו תחילה אישור עקרוני למהלך, הנשיא ארדואן הטיל וטו על הבקשה כאשר זו הובאה לשולחנו וחסם את מעבר השיירה הצרפתית.

​הנשיא הצרפתי תכנן לעבור בדרך היבשה ישירות מארמניה לשטח טורקיה, כחלק מביקורו המדיני באזור.

מדובר בנקודת גבול שנותרה חסומה לתנועה במשך יותר משלושים שנה, מאז נסגרה באופן רשמי בתחילת שנות התשעים של המאה הקודמת.

​גורמים מדיניים ציינו כי לו היה המעבר מאושר, היה מדובר באירוע היסטורי וחסר תקדים. הצעד הצרפתי נועד להוות פתיחה סמלית של ערוצי התקשורת והיחסים בין טורקיה לארמניה בחסות ובתיווך של צד שלישי, אך עמדת הנשיא הטורקי מנעה את המהלך.

רגפ טאיפ ארדואןעמנואל מקרוןארמניה
