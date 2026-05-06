כיכר השבת
תופעה מסוכנת

כאוס מוחלט על הכביש: עשרות אופנועים השתוללו בנתיב מרכזי | צפו

תופעת השתלטות בלתי חוקית של רוכבי טרקטורונים ואופנועי שטח על גשרים וכבישים מרכזיים הפכה לבעיה אזורית בקליפורניה | המשטרה פעלה לחסום את המתפרעים (מעניין)

תיעוד ההתפרעות על הגשר והחסימה המשטרתית
תיעוד ההתפרעות על הגשר והחסימה המשטרתית| צילום: צילום: Oakland Police Dept

בקליפורניה נרשמה בתחילת השבוע השתלטות פרועה של עשרות רוכבי טרקטורונים ואופנועי שטח על גשר מרכזי, שגרמה לשיתוק התנועה באזור.

מדובר על Bay Bridge, אחד הגשרים המרכזיים והעמוסים במדינה, שמחבר בין הערים סן פרנסיסקו ואוקלנד מעל מפרץ סן פרנסיסקו.

כוחות משטרה פעלו במקום והצליחו לבלום את האירוע לאחר שהקימו חסימה על הגשר. במהלך הפעילות נעצרו תשעה חשודים ונתפסו שבעים ושבעה כלי רכב.

בתיעוד שצולם באמצעות רחפן משטרתי נראים הרוכבים כשהם נוסעים בפראות בין הנתיבים עד שנחסמו על ידי ניידות. באחד המקרים נראה חשוד שקפץ למים תוך כדי ניסיון להימלט, ושוטרים פעלו כדי לאתרו.

מפקד משטרת אוקלנד ג’יימס ביר אמר כי הפעולה המשותפת אפשרה ללכוד את הרוכבים על הגשר, וציין כי למעלה ממאה שוטרים השתתפו במבצע יחד עם גורמים אזוריים. לדבריו, התופעה של השתלטות בלתי חוקית על כבישים וגשרים הפכה לבעיה אזורית רחבה במדינה.

סרטון ויראליאופנועמשטרת התנועהקליפורניהטרקטורונים

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר