בקליפורניה נרשמה בתחילת השבוע השתלטות פרועה של עשרות רוכבי טרקטורונים ואופנועי שטח על גשר מרכזי, שגרמה לשיתוק התנועה באזור.

מדובר על Bay Bridge, אחד הגשרים המרכזיים והעמוסים במדינה, שמחבר בין הערים סן פרנסיסקו ואוקלנד מעל מפרץ סן פרנסיסקו.

כוחות משטרה פעלו במקום והצליחו לבלום את האירוע לאחר שהקימו חסימה על הגשר. במהלך הפעילות נעצרו תשעה חשודים ונתפסו שבעים ושבעה כלי רכב.

בתיעוד שצולם באמצעות רחפן משטרתי נראים הרוכבים כשהם נוסעים בפראות בין הנתיבים עד שנחסמו על ידי ניידות. באחד המקרים נראה חשוד שקפץ למים תוך כדי ניסיון להימלט, ושוטרים פעלו כדי לאתרו.

מפקד משטרת אוקלנד ג’יימס ביר אמר כי הפעולה המשותפת אפשרה ללכוד את הרוכבים על הגשר, וציין כי למעלה ממאה שוטרים השתתפו במבצע יחד עם גורמים אזוריים. לדבריו, התופעה של השתלטות בלתי חוקית על כבישים וגשרים הפכה לבעיה אזורית רחבה במדינה.