מכונת נקמה גאונית: למהנדס סיני נמאס מהשכנים המרעישים שלו

הסיפור שהפך לוויראלי ברשתות החברתיות מציג פתרון יצירתי, לבעיה שרבים סובלים ממנה בבנייני מגורים.

המהנדס, שקץ ברעש הבלתי פוסק מהקומה שמעליו, פיתח מכונה הכוללת כדור פלסטיק שמכה בתקרה באופן רציף. במטרה לגרום לשכנים להרגיש בדיוק את אותו המטרד שהם גורמים לו, עד שיבינו את המסר.

התגובות לא איחרו לבוא ועוררו דיון סוער על "רוח היצירה" מול קטנוניות. בעוד שחלק מהגולשים כינו את האיש "אגדה" ושיבחו את היכולת להפוך תסכול ליצירה הנדסית, אחרים טענו שמדובר בצעד קיצוני ושעדיף היה פשוט לדפוק בדלת ולבקש שקט.

לצד השבחים על התחכום, נשמעה גם ביקורת על איכות הבנייה המודרנית. מגיבים ציינו כי לעיתים הבעיה אינה רק השכנים, אלא חוסר בבידוד אקוסטי ראוי בבניינים, מה שהופך כל רעש קטן למטרד בלתי נסבל.