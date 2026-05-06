כיכר השבת
עין תחת עין

מכונת נקמה גאונית: למהנדס סיני נמאס מהשכנים המרעישים שלו

נמאס לכם מהגרירות והצעקות מהדירה למעלה? מהנדס סיני אחד החליט לקחת את החוק לידיים ובנה מכונה מיוחדת שנועדה להטריף את השכנים הסוררים (חדשות בעולם)

מכונת הנקמה
מכונת הנקמה| צילום: צילום: רשתות חברתיות

הסיפור שהפך לוויראלי ברשתות החברתיות מציג פתרון יצירתי, לבעיה שרבים סובלים ממנה בבנייני מגורים.

המהנדס, שקץ ברעש הבלתי פוסק מהקומה שמעליו, פיתח מכונה הכוללת כדור פלסטיק שמכה בתקרה באופן רציף. במטרה לגרום לשכנים להרגיש בדיוק את אותו המטרד שהם גורמים לו, עד שיבינו את המסר.

התגובות לא איחרו לבוא ועוררו דיון סוער על "רוח היצירה" מול קטנוניות. בעוד שחלק מהגולשים כינו את האיש "אגדה" ושיבחו את היכולת להפוך תסכול ליצירה הנדסית, אחרים טענו שמדובר בצעד קיצוני ושעדיף היה פשוט לדפוק בדלת ולבקש שקט.

לצד השבחים על התחכום, נשמעה גם ביקורת על איכות הבנייה המודרנית. מגיבים ציינו כי לעיתים הבעיה אינה רק השכנים, אלא חוסר בבידוד אקוסטי ראוי בבניינים, מה שהופך כל רעש קטן למטרד בלתי נסבל.

סכסוך שכניםרעשסטארט אפרץ ברשת
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר