דרמה בעולם הרכב: בקשה לאישור תובענה ייצוגית רחבת היקף הוגשה היום (ראשון) לבית המשפט המחוזי מרכז-לוד נגד יצרנית הרכב הסינית BYD ונגד יבואנית הרכב בישראל, "שלמה מוטורס", בטענה לפגיעה שיטתית, חמורה ומתמשכת בפרטיותם של עשרות אלפי נהגים ונוסעים בישראל. הבקשה טוענת כי החברה אוספת מידע על הנהגים ומעבירה אותה לסין.

על פי הבקשה שפורסמה ב-i24NEWS, ונאמדת בכ-300 מיליון שקלים, רכבי החברה פועלים כמערכות איסוף מידע מתקדמות, האוספות ומעבדות מידע רגיש על בעלי ומשתמשי הרכב, ומעבירות אותו לצדדים שלישיים, בין היתר מחוץ לישראל, ללא עמידה בדרישות חוק הגנת הפרטיות.

המבקשים עצמם הם אזרחי ישראל שרכשו רכבי BYD ועושים בהם שימוש שוטף, לצד בני משפחותיהם הנוסעים ברכבים באופן תדיר. הקבוצה הייצוגית כוללת כל אדם שרכש, השתמש או נסע ברכבי BYD בישראל. על פי הבקשה, בישראל נמכרו כבר למעלה מ-50 אלף רכבים מתוצרת החברה, נתון הממחיש את היקף החשיפה האפשרית של הציבור למנגנוני איסוף המידע הנטענים.

במוקד הבקשה שהוגשה באמצעות עו"ד אלעד דנוך, דוד מיכייב וגיא דוידוביץ ממשרד דנוך ושות', ועוה"ד חיים רביה וטל רון ממשרד פרל כהן, עומדת טענה רחבה להפרת חוק הגנת הפרטיות, תוך תיאור מפורט של מנגנון איסוף מידע מקיף, "מידע אישי" ו-"מידע בעל רגישות מיוחדת", כהגדרתם בחוק הגנת הפרטיות, הנאספים מהרכב ומסביבתו, לרבות נתוני מיקום, מידע ביומטרי, הקלטות, נתוני נהיגה ומידע הנוגע לקטינים, ללא הסכמה מדעת וללא בסיס חוקי".

לטענתם, היקף הפגיעה בפרטיות אינו מסתכם באיסוף מידע בלבד, אלא כולל גם שימושים חודרניים במידע שנאסף, נתונים על הנהג ועל הרכב, ובהם נתונים ביומטריים, תמונות ממצלמות הרכב, נשימות ותנועות גוף, נתוני מיקום מדויקים, מידע ממערכות הבלוטות' והוויי-פיי, מידע על הימצאות ילדים ברכב ונתוני שיחות, מספר זיהוי של הרכב, זמני התנעה וכיבוי.

אחת הטענות המרכזיות והרגישות בבקשה נוגעת להעברת מידע מחוץ לישראל, ובעיקר לסין: "המידע האישי ו'המידע בעל הרגישות המיוחדת' שהמשיבות אוספות ומעבדות על משתמשי הרכב – מועבר לסין ולגופי השלטונות בסין".

לטענת המבקשים, מדובר לא רק בהעברה בעייתית, אלא גם בהסתרה מכוונת של מידע מהותי מהצרכנים בישראל: "בניגוד מוחלט לכך, בישראל, אין כל זכר במדיניות הפרטיות לכך שהמידע שנאסף ומעובד עובר לסין... מאחר ובאירופה, BYD Europe B.V נותנת גילוי נאות על העברת מידע לסין, אולם בישראל אין לכך כל זכר, הרי שאין מנוס מהמסקנה שזו העלמה מכוונת של מידע מהותי וחיוני".

הבקשה מתייחסת גם לחששות ביטחוניים שעלו בהקשר זה, "על רקע חשש זה ננקטו בישראל צעדים במערכת הביטחון ובתעשיות הביטחוניות, ובכלל זה הפסקת שימוש בכלי רכב מתוצרת סין והשבתם לחברות ההשכרה, וכן החלטות להגביל או לאסור כניסת כלי רכב סיניים למתקנים רגישים.

בהמשך לכך פורסם כי בחודש 02.2025 משרד הביטחון החליט לפסול רכבים סיניים ממרכז ה"ליסינג" לאנשי הקבע, בין היתר בשל "אי עמידה בדרישות ביטחוניות".