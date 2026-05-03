פרקליטות מחוז תל אביב הגישה כתב אישום חמור נגד תושב תל אביב בן 30, בגין שוד אלים של קשיש ברחובות גבעתיים. המקרה פוענח לאחר חקירה מאומצת של שוטרי תחנת גבעתיים במרחב דן.

על פי כתב האישום, החשוד עקב אחר הקשיש, ארב לו בפינה צדדית, ותקף אותו באכזריות כדי לשדוד שרשרת יקרה שענד על צווארו.

מעצרו של החשוד התאפשר הודות לשילוב של עבודת שטח נחושה ושימוש באמצעים טכנולוגיים מתקדמים שתיעדו את מסלול בריחתו. כך נמסר היום (ראשון) מהמשטרה.

בסרטון מצלמות האבטחה המתעד את רגעי האימה, ומתפרסם כאן בכיכר השבת, ניתן לראות את הקשיש צועד לתומו ברחוב, כאשר לפתע מגיח החשוד מאחוריו.

בתוך שניות ספורות, החשוד מסתער על הקורבן, לופת את צווארו בחוזקה וחטיף את השרשרת. מעוצמת התקיפה והמשיכה, הקשיש איבד את שיווי משקלו והוטח בעוצמה אל המדרכה.

בעוד הקורבן שוכב חסר אונים על הרצפה כשהוא סובל מחבלות, נראה החשוד נמלט בריצה מהזירה, כשהוא מותיר אחריו עוברי אורח המומים הממהרים להושיט עזרה לקשיש. הקורבן פונה בהמשך לקבלת טיפול רפואי בבית חולים כשהוא סובל מפציעות כתוצאה מהנפילה הקשה.

מיד עם קבלת הדיווח במוקד 100, הגיעו כוחות משטרה גדולים לזירה והחלו בסריקות נרחבות. במקביל, חוקרי מחלק התשאול והמודיעין של תחנת גבעתיים החלו באיסוף ראיות פורנזיות וצילומי אבטחה מכל האזור.

החקירה המקצועית אפשרה לחוקרים להתחקות אחר תנועותיו של החשוד לפני ואחרי האירוע, מה שהוביל למסקנה כי השוד היה מתוכנן מראש.

החשוד אותר בסופו של דבר ונעצר על ידי שוטרי יחידת האופנועים של השיטור העירוני במחוז תל אביב. המשטרה הגישה יחד עם כתב האישום גם בקשה למעצרו של הנאשם עד תום ההליכים המשפטיים נגדו, תוך דגש על המסוכנות הנשקפת ממנו לציבור, ובפרט לאוכלוסיית הגיל השלישי.