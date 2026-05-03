הסעיף החמור נמחק: המהפך בתיק של פעיל המחאה והפיצוי לשוטרת

כשנה לאחר האירוע - הסדר טיעון בפרשת פעיל המחאה איל יפה • הורשע בהפרעה לשוטר, סעיף המעשה המגונה נמחק לאחר בחינת ראיות חדשות | יחויב בפיצוי 8,000 ש"ח ומאסר על תנאי (משפט)

פעיל המחאה אייל יפה (צילום: Yonatan Sindel/Flash90)

כשנה לאחר האירוע שהסעיר את המערכת המשטרתית והציבורית, הגיע לסיומו ההליך המשפטי בעניינו של פעיל המחאה איל יפה. במסגרת הסדר טיעון שהוגש לבית המשפט, הורשע יפה בעבירה של הפרעה לשוטר במילוי תפקידו במהלך הפגנה שהתקיימה בסמוך לכנסת ישראל.

על פי גזר הדין, על הפעיל יוטל עונש של מאסר על תנאי, והוא יחויב בתשלום פיצויים בסך 8,000 שקלים לשוטרת המעורבת באירוע. ההסדר משקף את האיזון שבין חומרת המעשה של הפרעה ל בעת מילוי תפקידם, לבין הראיות החדשות שהפריכו את החשדות הכבדים יותר.

מחיקת סעיף המעשה המגונה

התיק, שעורר בשעתו תהודה רבה, עבר שינויים משמעותיים מאז הגשת כתב האישום המקורי. בתחילה יוחסה ליפה עבירה חמורה של מעשה מגונה, אולם סעיף זה נמחק לחלוטין מכתב האישום המתוקן.

המחיקה התבצעה לאחר שהתקבלו סרטונים חדשים ותיעודים מהזירה שלא היו בידי התביעה בשלבים המוקדמים. לאחר בחינה מחודשת של הראיות הללו, הגיעו הצדדים למסקנה כי התשתית הראייתית אינה תומכת בסעיף המקורי, והוחלט להסתפק בהרשעה על הפרעה לשוטר בלבד.

אייל יפה בביהמ"ש (צילום: Yonatan Sindel/Flash90)

פרטי האירוע המקורי

על פי כתב האישום המקורי שהוגש על ידי עו"ד בני ליבסקינד מפרקליטות מחוז ירושלים, ביום 25 במרץ 2025 השתתף יפה בהפגנה שנערכה בסמוך לכנסת ישראל, במטרה לחסום את צירי הכניסה אליה.

במהלך ההפגנה חסם הנאשם את הדרך יחד עם אחרים והתעלם מהוראות המשטרה לפנות את המקום. לאחר מספר ניסיונות פיזור מצד השוטרים, שב הנאשם לחסום את הציר פעם נוספת. כתב האישום המקורי ייחס לו גם עבירות של התקהלות אסורה והפרעה לשוטר בשעת מילוי תפקידו.

רגע המעצר (צילום: דוברות המשטרה)

פרשת אמצעי הלחימה

במקביל לתיק ההפגנה, נפתח נגד יפה תיק נוסף בגין אחזקת נשק ותחמושת. פרקליטות מחוז צפון הגישה כתב אישום נגדו בגין אחזקת אמצעי לחימה שלא כדין בביתו בגן נר.

על פי כתב האישום, החזיק הנאשם בביתו קלצ'ניקוב ובתוכו מחסנית ותחת תואמת, תת-מקלע עם תחמושת ושתי מחסניות גזיות, רימון הלם ורימון מדמיע. בנוסף, החזיק 12 מחסניות ותחמושת. טענתו של יפה הייתה כי מדובר בפרטים ישנים שחלקם נלקחו במסגרת שירות צבאי.

האמל"ח שנתפס בביתו של אייל יפה (צילום: דוברות המשטרה)

הפיצוי הכספי לשוטרת נועד להוות מענה לפגיעה שחוותה במהלך האירועים בשטח, בעוד עונש המאסר על תנאי ישמש כגורם מרתיע לעתיד. ההסדר משקף את המורכבות בהוכחת עבירות במהלך הפגנות, כאשר ראיות נוספות עשויות לשנות את התמונה המשפטית באופן משמעותי.

משטרה, כתב אישום, אייל יפה

6
אני מנסה לדמיין מתנחל עם אירוע דומה.. איך הוא יוצא מזה. שלא לדבר על חרדי... בשמיים רואים את דמעת העשוקים. סוף האמת והצדק להתגלות
שייך למחנה הנכון
5
מישהו מאמין לעסקת הטיעון הזו, הרי המערכת המשפטית מגנה על הקפלניסטים והחליטה להסיר ממנו את העננה כדי שיוכל להמשיך ולשבת בבתי קפה וללהג את עצמו לדעת
אמיר
4
לא מצליח להבין איזה סירטון מוקדם יכול להסביר את המעשה המגונה???
צבועים נמאסתם
3
למה אני לא מופתע ?? 🤔
המשקיף
2
יש לו תחמושת של בסיס שלם ואיכשהו זה אפילו לא בכתב אישום?
מושחתים
1
הרי בסוף הוא מלח הארץ, והכל בשביל הדמוקרטיה, אז מה אם היה קצת שובב?
גלי ב.מ.

