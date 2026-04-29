פרשת משאית הזבל: הרגע שבו נמצאו בפנים דחוסים 33 איש | צפו

פרשת הברחת הענק במשאית האשפה עולה שלב: שלושה כתבי אישום הוגשו בשבוע האחרון נגד המעורבים המרכזיים בפרשה שזעזעה את מערכת הביטחון באזור עוטף ירושלים. כך נמסר היום (רביעי) מהמשטרה.

מדובר בחשיפתה של חוליית הברחה מאורגנת ומתוחכמת, שניסתה להחדיר לתוך שטח מדינת ישראל לא פחות מ-33 שוהים בלתי חוקיים בבת אחת, תוך שימוש באמצעים יצירתיים ומסוכנים במיוחד. המבצע לסיכול ההברחה התרחש במעבר חיזמה, שם הצליחו לוחמי מג"ב עוטף ירושלים יחד עם לוחמי המעברים של צה"ל לעצור את המשאית ולחשוף את המזימה.

החקירה המאומצת, שנוהלה באגף החקירות והמודיעין של מג"ב עוטף ירושלים, העלתה תמונה של רשת הברחה משומנת שפעלה ממניעים כלכליים מובהקים. על פי כתבי האישום, הנאשמים לא הסתפקו רק בהסעה, אלא תכננו את המבצע לפרטי פרטים. הם רכשו משאית אשפה והסבו אותה למטרת הברחה על ידי בניית תא הסלקה מיוחד בדופן כפולה.

כמו כן החשודים גבו סכומי כסף מהשוהים הבלתי חוקיים, הנחו אותם כיצד להידחק לתוך החלל המצומצם והסגור, וניסו לחצות את המעבר באין מפריע תחת מסווה של פינוי אשפה תמים.