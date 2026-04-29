פרשת משאית הזבל: הרגע שבו נמצאו בפנים דחוסים 33 איש | צפו

פרשת הברחת הענק במשאית האשפה עולה שלב: שלושה כתבי אישום הוגשו בשבוע האחרון נגד המעורבים המרכזיים בפרשה שזעזעה את מערכת הביטחון באזור עוטף ירושלים. כך נמסר היום (רביעי) מהמשטרה.
מדובר בחשיפתה של חוליית הברחה מאורגנת ומתוחכמת, שניסתה להחדיר לתוך שטח מדינת ישראל לא פחות מ-33 שוהים בלתי חוקיים בבת אחת, תוך שימוש באמצעים יצירתיים ומסוכנים במיוחד. המבצע לסיכול ההברחה התרחש במעבר חיזמה, שם הצליחו לוחמי מג"ב עוטף ירושלים יחד עם לוחמי המעברים של צה"ל לעצור את המשאית ולחשוף את המזימה.
החקירה המאומצת, שנוהלה באגף החקירות והמודיעין של מג"ב עוטף ירושלים, העלתה תמונה של רשת הברחה משומנת שפעלה ממניעים כלכליים מובהקים. על פי כתבי האישום, הנאשמים לא הסתפקו רק בהסעה, אלא תכננו את המבצע לפרטי פרטים. הם רכשו משאית אשפה והסבו אותה למטרת הברחה על ידי בניית תא הסלקה מיוחד בדופן כפולה.
כמו כן החשודים גבו סכומי כסף מהשוהים הבלתי חוקיים, הנחו אותם כיצד להידחק לתוך החלל המצומצם והסגור, וניסו לחצות את המעבר באין מפריע תחת מסווה של פינוי אשפה תמים.
בתיעוד מרגעי התפיסה, המתפרסם בכתבה זו, ניתן לראות את רגעי החשיפה הדרמטיים. הסרטון מציג את לוחמי מג"ב ניצבים לצד משאית האשפה הלבנה, כאשר אחד הלוחמים מטפס על דופן המשאית וחושף פתח צר ונסתר.
בזה אחר זה יוצאים מתוך תא ההסלקה החשוך והמחניק עשרות גברים, כשהם נאלצים להשתחל דרך הפתח הקטן ולקפוץ לכביש, שם הם נעצרים באופן מיידי על ידי כוחות הביטחון ומצטווים לשבת בשורה ארוכה לאורך דופן המשאית כשידיהם על ראשיהם. התמונות ממחישות את הצפיפות הנוראית בתוך הדופן הכפולה ואת התעוזה של המבריחים.
הסיכול המדויק התאפשר בזכות הכוונה מודיעינית מוקדמת שהתקבלה במג"ב, מה שהוביל את הלוחמים לעצור דווקא את המשאית הזו לבדיקה קפדנית. מלבד כתבי האישום נגד המבריחים המרכזיים, הוחלט להגיש כתבי אישום גם נגד חלק מהשוהים הבלתי חוקיים עצמם, במקרים בהם נמצאה תשתית ראייתית מתאימה. במשטרה ובמשמר הגבול מבהירים כי ימשיכו לפעול ביד קשה נגד תופעת המבריחים, המסיעים והמעסיקים של שוהים בלתי חוקיים, שכן מעבר לעבירה הפלילית, מדובר בסיכון ביטחוני ממשי לשלום הציבור.
