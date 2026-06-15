כיכר השבת
לאחר נהיגה פרועה

צפו בתיעוד המרדף הדרמטי: נהג ללא רישיון ניסה להימלט מהשוטר והתהפך עם רכבו

לוחם יחידת יואב רכוב על אופנוע דלק אחר נהג שמעולם לא הוציא רישיון • החשוד נהג בשול הדרך וחצה צמתים באור אדום | כתב אישום חמור הוגש (משטרה)

צפו בתיעוד
צפו בתיעוד| צילום: צילום: דוברות המשטרה

מרדף דרמטי התרחש בכביש 25 במחוז דרום, כאשר לוחם יחידת יואב רכוב על אופנוע משטרתי דלק אחר נהג שסירב לעצור לבדיקה. הנהג, תושב שבט אבו קרינאת בן 19, ניסה להימלט תוך נהיגה פרועה ומסוכנת שסיכנה את משתמשי הדרך, עד שאיבד שליטה על רכבו ונעצר.

האירוע החל במהלך פעילות אכיפה יזומה של לוחמי יחידת יואב בכביש 25. לוחם היחידה, רכוב על אופנוע משטרתי, סימן לנהג רכב לעצור לבדיקה שגרתית. אולם הנהג התעלם לחלוטין מהוראות השוטר, האיץ את נסיעתו והחל להימלט מהמקום.

במהלך ניסיון ההימלטות המסוכן, נהג החשוד בשול הדרך תוך עקיפת כלי רכב כשהוא חוצה קו הפרדה רצוף כפול. הוא חצה צמתים באור אדום תוך סיכון ממשי של משתמשי הדרך, כשהוא גורם לרכבים בכביש לסטות מנתיב נסיעתם ולבלום בפראות.

לוחם יחידת יואב, רכוב על אופנוע, דלק אחר הרכב החשוד לאורך המרדף. במהלך המרדף פנה הנהג לעבר אזור הפזורה הבדואית, שם איבד שליטה על הרכב ופגע באי תנועה. בעת מעצרו התפרע החשוד והתנגד למעצר, אך ה הצליחו לכלוא אותו והעבירו אותו להמשך טיפול וחקירה בתחנת דימונה.

בתום החקירה התברר כי הנהג מעולם לא הוציא רישיון נהיגה, והרכב נהג ללא ביטוח תקף. ביום 9.6.26 הוגש נגד הנאשם כתב אישום חמור על ידי שלוחת מעצרים נגב של יחידת תביעות דרום לבית משפט השלום בבאר שבע.

כתב האישום מייחס לנאשם שורה של עבירות חמורות: נהיגה פוחזת, נהיגה ללא רישיון נהיגה, נהיגה ברכב ללא ביטוח, נהיגה תוך חציית קו הפרדה רצוף, נהיגה כשברמזור אור אדום, הפרעה לשוטר במילוי תפקידו, ועקיפה בקו הפרדה רצוף.

מפקד יחידת יואב, נצ"מ יורי מוזובובסקי, מסר בתגובה: "המאבק בנהגים עבריינים המסכנים את חיי הציבור הוא משימה מרכזית עבור לוחמי יחידת יואב. מי שבוחר לנהוג ללא רישיון, להתעלם מהוראות שוטרים ולבצע עבירות תנועה חמורות תוך סיכון משתמשי הדרך, ייתקל בפעילות נחושה ובלתי מתפשרת של כוחותינו".

מפקד היחידה הוסיף כי "נמשיך לפעול בכל הכלים העומדים לרשותנו כדי לשמור על ביטחון הציבור ולהרחיק מהכביש נהגים המסכנים חיים". האירוע מצטרף לשורה של מרדפים דומים שהתרחשו לאחרונה במחוז דרום, כאשר המשטרה מחזקת את האכיפה נגד נהגים ללא רישיון ועבריינות תנועה.

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