פרקליטות מחוז מרכז תגיש היום (שני) כתב אישום נגד קטין תושב המרכז בגין רצח בני הזוג אולגה ורוסלן פריחודקו ז"ל, שנרצחו לפני כשלושה שבועות סמוך למשמר איילון. בנוסף יוגשו כתבי אישום נגד שני תושבי שטחים בגין עבירות ירי וכניסה לישראל שלא כחוק.

החקירה המשותפת של ימ"ר מרכז והשב"כ חשפה כי בין הקטין החשוד לבין הקורבנות הייתה היכרות מוקדמת - ממצא שהוביל לשלילת החשד הלאומני וחיזוק החשד כי הרקע לאירוע פלילי.

לאחר ביצוע הרצח פעל החשוד להסתיר את מעורבותו, ניסה לעשות שימוש בכרטיסי האשראי של הקורבנות ופעל להסתרת הנשק.

מפקד מחוז מרכז, ניצב אמיר כהן, מסר בהצגת ממצאי החקירה: "מדובר ברוצח שפל וברצח מזעזע. הרוצח סבר שיצליח להסתתר מאחורי שקרים, הסתרת ראיות, ביצוע מניפולציות ושיבוש מהלכי החקירה". כהן הוסיף כי חוקרי ימ"ר מרכז והשב"כ פעלו בנחישות ומקצוענות וחשפו במומחיות את האמת.

במסגרת החקירה בוצעו פעולות מודיעיניות, חקירתיות וטכנולוגיות רבות שהובילו לחשיפת זהות הרוצח ומעורבים נוספים. החוקרים הצליחו לאתר את הנשק ששימש לביצוע הרצח, ובשחזור לילי שנערך הצביע החשוד על מסלול תנועתו ועל שלבי ביצוע העבירות. עוד עלה כי לשני תושבי השטחים שנגדם יוגשו כתבי אישום הייתה נגישות לנשק ששימש לרצח.