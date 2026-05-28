פרקליטות המדינה הגישה כתב אישום חמור נגד קטין תושב לוד, שרצח בדם קר את בני הזוג אולגה ורוסלן פריחודקו ז"ל ביער ליד מעיין ורדה | מפרטי החקירה, בה היה מעורב גם השב"כ, עולה כי הנאשם התווכח עם רוסלן על רקע חיפוש עתיקות, חזר למקום עם אקדח גלוק מוסלק, ירה בראשם של השניים ממרחק שני מטרים – ואז שדד את חפציהם האישיים ונמלט (משפט)
חקירת הרצח הכפול בשפלה: המשטרה עצרה חשוד בביצוע הרצח של בני הזוג אולגה ורוסלן פריחודקו, שנמצאו ירויים ברכבם בסוף השבוע האחרון. בעוד בתחילה סברו במשטרה כי מדובר ברצח והתאבדות, כעת מתברר כי מדובר במעשה פלילי על רקע לאומני, כאשר מתברר כי אחיו של החשוד מעורב בעברו בפיגוע דריסה רצחני