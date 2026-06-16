טרגדיה משפחתית קשה התרחשה לפני זמן קצר (שלישי) בעיר רחובות, כאשר גבר בן 84 נמצא ללא רוח חיים בדירתו עם סימני דקירה על גופו. שוטרי תחנת רחובות ממחוז מרכז עצרו את בנו של הקורבן, תושב העיר בשנות ה-40 לחייו, בחשד למעורבות במעשה הרצח.

על פי הנמסר מדוברות המשטרה, הדיווח על אירוע הדקירה התקבל במוקד המשטרה בשעות אחר הצהריים. כוחות משטרה שהוזעקו לרחוב פקיעין בעיר אתרו את הגבר הקשיש ללא רוח חיים, כשעל גופו סימני דקירה ברורים. גורמי רפואה ממד"א שהגיעו למקום נאלצו לקבוע את מותו בזירה.

שוטרי הסיור שהגיעו לזירה עצרו במקום את בנו של הקורבן, בחשד למעורבות ישירה במעשה הרצח. במהלך הטיפול הראשוני בזירה, תפסו השוטרים את הסכין שעל פי החשד שימשה לביצוע העבירה. החשוד הועבר לחקירה בתחנת המשטרה.

מדוברות מד"א נמסר כי בשעה 13:45 התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א במרחב איילון, על גבר שנפצע באירוע אלימות ברחוב פקיעין ברחובות. פראמדיקים וחובשים של מד"א שהגיעו למקום ביצעו בדיקות רפואיות, אך נאלצו לקבוע את מותו של הגבר בן 84.

חובש בכיר מיחידת האופנועים של מד"א רועי בן שושן, סיפר: "חברנו למשטרה שהובילה אותנו אל הגבר ששכב כשהוא מחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה. ביצענו בדיקות רפואיות, הפציעה שלו הייתה קריטית ונאלצנו לקבוע את מותו במקום".

כוחות זק"א מרחב שפלה הגיעו לזירה לסייע בטיפול בנפטר. על פי הנמסר, מדובר בחשד לרצח במסגרת משפחתית, אירוע שמצטרף לשורת מקרי אלימות קשים שהתרחשו בשבועות האחרונים.

המשטרה פתחה בחקירה מקיפה של נסיבות האירוע. החשוד יובא בהמשך השבוע לדיון בבית המשפט להארכת מעצרו. החקירה נמשכת.