נתניהו פרסם סרטון AI "קורע"; כך הגיב יאיר גולן שהופיע בו

נתניהו פרסם סרטון מבוסס על טכנולוגיית בינה מלאכותית, המציג את יריביו הפוליטיים יאיר לפיד ונפתלי בנט כמי שזהותם הפוליטית שלובה בזו של חברי הכנסת מהסיעות הערביות ויאיר גולן | האחרון הגיב: " אלה כישורים שיעזרו לך מאד כשתצטרך לחפש עבודה חדשה בקרוב"

ראש הממשלה פרסם הערב (רביעי) בחשבונו ברשת החברתית X סרטון וידאו המבוסס על טכנולוגיית עריכה של בינה מלאכותית, AI, המציג מסר פוליטי המכוון כלפי ראשי ממשלת השינוי לשעבר והנהגת האופוזיציה.

תחת הכותרת "מורידים את המסכות", הסרטון מציג את יאיר לפיד ונפתלי בנט במפגש ידידותי, כאשר במהלך הסרטון מבוצע מעבר ויזואלי שבו פניהם "מתחלפות" באלו של יו"ר רע"מ מנסור עבאס ויו"ר סיעת חד"ש-תע"ל אחמד טיבי. בסיום הסרטון מופיע גם יאיר גולן, כשהוא מוצג כחלק מאותו גוש פוליטי.

יאיר גולן, שהוצג בסוף הסרטון, בחר להגיב בנימה אישית המופנית ליכולות הטכנולוגיות שהוצגו וכתב: "יפה שאתה לומד להכין סרטונים של בינה מלאכותית. אלה כישורים שיעזרו לך מאד כשתצטרך לחפש עבודה חדשה בקרוב".

חברת הכנסת מירב בן ארי מיש עתיד בחרה לתקוף את העיתוי של פרסום הסרטון, תוך שהיא קושרת בינו לבין המצב הביטחוני והחברתי המורכב בישראל. בפוסט שפרסמה כתגובה ישירה לסרטון כתבה בן ארי: "ראש ממשלה באמצע מלחמה שלא נגמרת, אזעקות בצפון, הורים יושבים שבעה על הילדים שלהם שנרצחו ברחוב, על הבן החייל שיצא לקרב". בדבריה אלו מבקשת בן ארי להציב מראה מול ראש הממשלה בנוגע לסדרי העדיפויות של לשכתו בעת שחלקים נרחבים מהציבור מתמודדים עם השלכות המלחמה.

בנימין נתניהוסרטון ויראלייאיר גולןבינה מלאכותית

חזק וברוך לראש הממשלה שחושף את האמת מרן זצ"ל תמיד אמר שהולכים עם מי ששומר על המסור. בנט ולפיד איבדו את הדרך מזמן והגיע הזמן שהציבור יראה עם מי הם מתחברים
פנחס
חכמת נשים בנתה ביתה אבל כאן נראה שחכמת המחשב בונה פוליטיקה יאיר גולן חושב שהוא ימצא לביבי עבודה? ביבי ימצא לכולם עבודה באופוזיציה עוד הרבה שנים לב טוב ועין טובה לכולם
דניאל
המסכות אכן ירדו מזמן אין צורך בבינה מלאכותית כדי לראות את השותפות עם תומכי טרור עם ישראל זקוק להנהגה אמונית וחזקה שלא מפחדת לומר את האמת בלי פילטרים של מחשב
בכר
הסרטון הזה הוא רק המחשה ויזואלית למציאות כואבת מי שמוכן למכור את קודשי ישראל בשביל כיסא עם עבאס וטיבי שלא יתפלא שמורידים לו את המסכה הסברה מעולה של רה"מ
יוסף דב
מורי ורבותיי האמת היא לא בינה מלאכותית היא מציאות קיימת נתניהו רק נתן לזה צורה וויזואלית מי שזנח את הפריפריה ואת השקופים בשביל לשבת עם מנסור עבאס שלא יבכה עכשיו על סרטונים האמת כואבת
אלבז
בא לי להקיא, לבכות, מלראות מה מצבנו - מול איראן, חמאס, כל האנטישמיות בעולם, החילונים, הבג"ץ, הרחוב, ההתדרדרות הרוחנית של הדור הבא. בלתי נסבל. אנא, טאטע, תרחם עלינו כבר!
מישהו

