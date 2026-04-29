כיכר השבת
והניסוי שביצענו

מדהים: המשתמש אתגר את גרוק ליצור תמונה טובה יותר מ-GPT - הפוסט גרף 19 מיליון צפיות

משתמש איקס החליט לאתגר את גרוק ליצור תמונה טובה יותר מזו של ג'מיני וג'יפיטי | התשובה של גרוק פשוט מדהימה (מעניין)

התחרות היצרית בין הפלטפורמות השונות של הבינה המלאכותית מגיעה לשיאים חדשים, כאשר משתמשים מאתגרים את ה-AI לעשות טוב יותר מהפלטפורמות האחרות - והתוצאות פשוט מדהימות.

גולש אחד פרסם פוסט כזה שזכה ל-19 מיליון צפיות, כאשר גרוק הצליח להתעלות הרבה מעל למתחריו בבקשה הפשוטה ששיגר המשתמש.

בפוסט שפרסם משתמש בצרפתית, ביקש מגרוק ליצור תמונה טובה יותר מזו של gpt וג'מיני, בה נראה בקבוק מים מפלסטיק נשפך לחול המדברי.

כך נראית התוצאה של ג'יפיטי וג'מיני:

והתשובה העוקצת של גרוק:

"כן, אני יכול לעשות יותר טוב! הנה גרסה מציאותית ומפורטת יותר של בקבוק פלסטיק שנרוקן במדבר, עם זרימה טבעית וצללים מושלמים."

(צילום: גרוק)

ייתכן שהתוצאה יוצאת הדופן נובעת מעצם העובדה שהמשתמש ביקש מגרוק ליצור משהו "טוב יותר", מה שהופך לפרומפט בפני עצמו.

שאלנו את ג'מיני אם הוא יכול ליצור תמונה טובה יותר מזו של גרוק - זו התוצאה.

מה אומרים?

(צילום: ג'מיני)
בינה מלאכותיתChat GPTג'מיניגרוק AI

1
יותר יפה אבל פחות מציאותי.
חנן

