הפוסק הגאון רבי בנימין חותה, חשף אמש (שני) בשיעור שמסר בבית שאן על "טכנולוגיה בשבת", סיפור מבהיל המלמד על הסכנה העצומה שיש בשימוש בבינה מלאכותית.

הרב דיבר על הטכנולוגיה והסכנה שבהם ואמר כי בספרי חסידות כתוב "שהתביעה על האדם, יותר מעצם העבירה - זה שנכנס לתוך הצרה הזאת שנפל בעבירה".

הרב הוסיף ואמר כי "אנשים מפילים את עצמם בפח, בור אחרי בור, רק מזה שהם עושים טעויות שמגיעים למקומות בעייתיים. 'לא, מה פתאום, אני לא אפול' - ואז הוא נופל כמו זבוב, ואחר כך מתחיל למצוא כל מיני נחמות וכל מיני חיזוקים. טיפש. למה הגעת לשם? אדם צריך להיות חכם - לברוח מהבעיה, לא להיכנס אליה ולהתמודד איתה".

"יצר הרע גדול, יצר הרע של המכשירים גם. זה נקרא בלשוננו 'התרפים'", המשיך הרב, "לבן היה לו סמארטפון. לבן הארמי. איך אני יודע? המדרש אומר, הוא היה שואל שאלה, מה ששואל הוא עונה לו. ראיתם פעם בגוגל אתה שואל והוא לא עונה? בינה מלאכותית זה אבא של הטרפים. הולכים להחריף את העולם מהשיגעון הזה. עוד יגידו אנחנו הדתיים, השפויים, שאנחנו המשוגעים והעולם הנורמלי".

בשלב זה הרב חשף סיפור שהתרחש בעיר רחובות: "היה השבוע, אסיפת הורים באיזה ממ"ד, ועמד שם אבא של אחת הבנות, חוקר בכיר במשטרת ישראל. הוא אומר, 'הורים יקרים, אני חייב לספר לכם סיפור טרי מהימים האחרונים של לפני שבוע'. הוא חוקר".

וזה הסיפור: "בן אדם לקח את הבת שלו בשעה שמונה בבית הספר, הוריד אותה מהאוטו, 'לכי בהצלחה בלימודים, תחזרי לשלום'. שמונה ורבע הוא מקבל טלפון: 'שלום, הבת שלך נחטפה. יש לך שעתיים לשים 50 אלף שקל מזומן במקום פלוני, אם לא שוחטים אותה'; 'מה?'; 'הבת שלך, כן, קח אותה'; 'אבא, עכשיו אני בסדר, מתחננת אליך אבא, תן לו את ה-50 אלף, הוא חטף אותי מהבית הספר'; הוא יצא מדעתו, רץ מהר, שם את הכסף באיזה מקום, אין בת ואין זבובים.

"חוזר מתקשר למשטרה, בלגן, הולכים לבית הספר, הבת אומרת לו, 'אבא אתה משוגע? אני בכיתה, הכל בסדר'. מה גילו? לקחו את העבודה הזרה שנקראת בינה מלאכותית, את הקול שלה, וכתב לו: 'תגיד ככה, אבא, אני בסדר, תן לו את הכסף לפני שישחט אותי'. אומר חוקר המשטרה, 'אלו עבריינים, לך תחפש אותם עכשיו'".

הרב חידד את המסר: "זה פרומו לחורבן של העולם שהולכים לעשות ה... אבל זה, ימות המשיח. נתתי לכם דוגמה מתוך מיליון טילים שיש להם, ואנשים חיים את הטיפשות הזאת. כמה צריך להיזהר בזה".