חבלות בראש

תלמיד ישיבה נפגע קשה מאופנוע בהפגנת הפלג: "שכב מעורפל לצד הדרך"

מפגין כבן 25 נפגע מאופנוע בהפגנת הפלג הירושלמי בכביש 4 ליד מחלף גנות במרכז הארץ - ופונה לבית החולים שיבא תל השומר בהכרה, עם חבלות בראש ובגפיים (בארץ)

מפגין צעיר בן 25 נפגע היום (שני) באורח קשה בהפגנת בכביש 4, ליד מחלף גנות המרכזי בגוש דן במרכז הארץ. הוא פונה לבית החולים שיבא תל השומר.

חובשי מד"א אבי ריימונד, נפתלי הלברשטט ומשה וינמן, סיפרו: "ראינו את הולך הרגל שוכב לצד הדרך כשהוא מעורפל הכרה וסובל מחבלות קשות בגופו, לאחר שנפגע מאופנוע במקום ההפגנה. הענקנו לו טיפול רפואי מציל חיים ופינינו אותו לבית החולים כשמצבו קשה".

ממד"א נמסר כי דיווח על הפגיעה התקבל במוקד 101 של מד"א בשעה 18:46. לאחר קבלת הדיווח הגיעו למקום חובשים ופרמדיקים והעניקו לפצוע טיפול רפואי ראשוני, ובהמשך פינו אותו אל בית החולים כשהוא בהכרה, וסובל מחבלות בראש ובגפיים.

ההפגנה במחלף גנות התקיימה היום במקביל להפגנות הסוערות במספר מוקדים בירושלים. כוחות משטרה הגיעו לכביש ופינו מפגינים בכוח. ההפגנה בכביש 4 הובילה לעומסי תנועה כבדים באחד העורקים המרכזיים של המדינה.

כביש 4 נחסם בעקבות ההפגנה לשני הכיוונים. המשטרה מסרה בודעה רשמית כי כוחות משטרה פועלים "במטרה לפנות את הכביש, כאשר המפגינים אינם נשמעים להוראות השוטרים. קצין משטרה הודיע על הפגנה בלתי חוקית טרם שימוש בכוח והפעלת אמצעים".

במקביל שוטרים החלו לבצע שינויים בהסדרי התנועה ולנסות לפנות את הנהגים לצירים חלופיים, תוך קריאה לציבור הנהגים לפעול "בהתאם להנחיות השוטרים בשטח".

המשטרה הגיבה להפגנה: "משטרת ישראל רואה בזכות המחאה כאבן יסוד במדינה דמוקרטית ומאפשרת מחאות כל עוד הן מתקיימות במסגרת החוק, יחד עם זאת המשטרה לא תאפשר הפרות סדר מכל סוג או פגיעה בחופש התנועה וכל התנהגות העלולה לסכן את שלומו של הציבור".

אבל שילכו להפגין ליד בית המפכל והיועצת וליד הבית של בן גביר. למה לצער אנשים שלא קשורים?
מחאה צודקת
תעצרו את זה יהיה שפיכות דמים
מודאג

