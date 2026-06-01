כיכר השבת
"רדיפה והשפלה"

ש"ס באולטימטום חריף לנתניהו - והזכירו לו ציטוט מנאום שנשא במליאה

ברקע גל מעצרי תלמידי הישיבות: סיעת ש"ס מציבה אולטימטום לראש הממשלה וליו"ר הקואליציה, ודורשת להעלות ביום רביעי הקרוב להצבעה את "חוק יסוד לימוד תורה". מבהירים כי לא יתמכו באף חקיקה קואליציונית אחרת עד לאישור החוק המעגן את מעמדם של לומדי התורה בישראל (חרדים)

6תגובות
אריה דרעי (צילום: Yonatan Sindel/Flash90)

סיעת קיימה היום (שני) ישיבה ממושכת בעקבות ה"רדיפה האכזרית וחסרת התקדים של היועמ"ש" נגד עולם התורה, ובסיומה הוחלט להפנות דרישה נחרצת לראש הממשלה בנימין נתניהו וליו"ר הקואליציה אופיר כץ, להעלות לאישור מיידי את חוק יסוד לימוד תורה.

בש"ס הציבו אוליטימטום לנתניהו, ולדבריהם בלי קידום החוק לא תצביע הסיעה על כל חקיקה קואליציונית אחרת.

"סיעת ש״ס קיימה היום דיון ממושך לנוכח הרדיפה האכזרית וחסרת התקדים של היועמ״שית המודחת על לומדי התורה, כפי שלא היה מעולם. חברי הסיעה הביעו כאב עמוק על מצב שבו בנינו המובחרים, עמלי התורה ושבט לוי של דורנו, הפכו למטרה לרדיפה ולהשפלה. אוי לנו שכך עלה בימינו", נפתח המכתב.

"לאור זאת, החליטה הסיעה כי הדרך היחידה והמתבקשת לתיקון העוול הנורא היא קידום חוק יסוד: לימוד התורה, המעגן באופן ברור את ערך לימוד התורה ואת תרומתם של לומדי התורה לקיומו ולביטחונו של עם ישראל".

בהמשך כתבו: "אנו דורשים ממך, אדוני ראה״מ, שתורה להנהלת הקואליציה להעלות את חוק יסוד: לימוד התורה, המונח כעת על שולחן הכנסת, להצבעה בקריאה טרומית כבר ביום רביעי הקרוב, בהתאם להתחייבות המפורשת בהסכם הקואליציוני שנחתם בין סיעת ש״ס לסיעת הליכוד. הסיעה מודיעה כי ככל שלא יובטח רוב לאישור החוק, לא תצביע על כל חקיקה קואליציונית אחרת".

עוד הוסיפו: "הצבעה על חוק יסוד: לימוד התורה היא אמירה ערכית, מוסרית ולאומית ברורה של הקואליציה בדבר מקומה המרכזי של התורה במדינת ישראל, והיא הכרחית בעת הזו, בהתאם להשקפת עולמו של רוב העם היהודי וכלל מרכיבי הגוש האמוני".

הם חתמו: "אנו מזכירים לך את דבריך בנאומך במליאת הכנסת על ערך לימוד התורה - "עולם התורה שמר עלינו לאורך כל שנות הגלות. לימוד התורה ושמירת המורשת הם אלו שהגנו על העם היהודי, ובלעדיהם העם היהודי לא היה שורד. בלי עולם התורה לא היינו מתקיימים פה, וגם לא יהיה לנו עתיד". דברים כדורבנות".

אריה דרעיש"ס

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

6
ברוך ה' שסוף סוף מראים שיש בעל הבית אי אפשר להמשיך ברדיפה הזו נגד התורה שמחזירה את העולם כולו כל קיומנו פה זה רק בזכות בני הישיבות הקדושות שהם שבט לוי האמיתי
עמרם
5
צעד מבורך ונכון של סיעת ש"ס על עולם התורה אין ולא תהיה לעולם שום פשרה פוליטית צריך לעמוד איתנים מול הרדיפה הזו ולשמור על מורשת מרן זצ"ל ללא מורא
בוטבול
4
לא רודפים לומדי תורה. רודפים משתמטים. לשוטרים לא אכפת אם האברכים לומדים תורה, משחקים שח או הולכים לים. בעצם, לאף אחד לא אכפת. תבואו בתלונות לחברי הכנסת שלכם שאולי היו יכולים לבטל את חוק גיוס חובה לכולם. לבוא בתלונות ליועצת המשפטית על מחדל של חברי הכנסת זה כמו להפגין אצל הרב לנדו שלא מרשה לערבב חלב
גלעדו
3
במקום להאשים פוליטיקאים, יש להפגין סימולטנית מול בתי השופטים, היועמ"שית ואנשי תקשורת מהשמאל שפוערים פה נגד חרדים , "להתהפך עליהם" ולאמץ שיטות מושגי ומיצגי השמאל ("דמוקרטיה", כרזות חטופים , ומיצג גמרות חסומות בסירטי משטרה אדומים בכיתוב 'אסור ללמוד תורה' , סיכות הזדהות). ולרתום מסורתיים ודתיים לזה.
עם ישראל חי
2
ישר כוח גדול לאריה ככה צריך לעשות להם בלי חכמות ובלי פשרות התורה הקדושה היא כתר ראשנו ואף יועמ"שית לא תצליח לכבות את האור של הישיבות
שלי
1
בתור אחד שחיפש תמיד קו ימני יותר תקיף מול פקידי המשפט והתאכזב האולטימטום הזה של ש"ס עושה לי סדר בראש החרדים הספרדים צריכים להפסיק להתפצל למפלגות קטנות שלא עוברות את אחוז החסימה כוחנו באחדותנו מול השמאל
אליאב

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר