סיעת ש"ס קיימה היום (שני) ישיבה ממושכת בעקבות ה"רדיפה האכזרית וחסרת התקדים של היועמ"ש" נגד עולם התורה, ובסיומה הוחלט להפנות דרישה נחרצת לראש הממשלה בנימין נתניהו וליו"ר הקואליציה אופיר כץ, להעלות לאישור מיידי את חוק יסוד לימוד תורה.

בש"ס הציבו אוליטימטום לנתניהו, ולדבריהם בלי קידום החוק לא תצביע הסיעה על כל חקיקה קואליציונית אחרת.

"סיעת ש״ס קיימה היום דיון ממושך לנוכח הרדיפה האכזרית וחסרת התקדים של היועמ״שית המודחת על לומדי התורה, כפי שלא היה מעולם. חברי הסיעה הביעו כאב עמוק על מצב שבו בנינו המובחרים, עמלי התורה ושבט לוי של דורנו, הפכו למטרה לרדיפה ולהשפלה. אוי לנו שכך עלה בימינו", נפתח המכתב.

"לאור זאת, החליטה הסיעה כי הדרך היחידה והמתבקשת לתיקון העוול הנורא היא קידום חוק יסוד: לימוד התורה, המעגן באופן ברור את ערך לימוד התורה ואת תרומתם של לומדי התורה לקיומו ולביטחונו של עם ישראל".

בהמשך כתבו: "אנו דורשים ממך, אדוני ראה״מ, שתורה להנהלת הקואליציה להעלות את חוק יסוד: לימוד התורה, המונח כעת על שולחן הכנסת, להצבעה בקריאה טרומית כבר ביום רביעי הקרוב, בהתאם להתחייבות המפורשת בהסכם הקואליציוני שנחתם בין סיעת ש״ס לסיעת הליכוד. הסיעה מודיעה כי ככל שלא יובטח רוב לאישור החוק, לא תצביע על כל חקיקה קואליציונית אחרת".

עוד הוסיפו: "הצבעה על חוק יסוד: לימוד התורה היא אמירה ערכית, מוסרית ולאומית ברורה של הקואליציה בדבר מקומה המרכזי של התורה במדינת ישראל, והיא הכרחית בעת הזו, בהתאם להשקפת עולמו של רוב העם היהודי וכלל מרכיבי הגוש האמוני".

הם חתמו: "אנו מזכירים לך את דבריך בנאומך במליאת הכנסת על ערך לימוד התורה - "עולם התורה שמר עלינו לאורך כל שנות הגלות. לימוד התורה ושמירת המורשת הם אלו שהגנו על העם היהודי, ובלעדיהם העם היהודי לא היה שורד. בלי עולם התורה לא היינו מתקיימים פה, וגם לא יהיה לנו עתיד". דברים כדורבנות".