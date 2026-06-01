לא נעים: הצעד המפתיע של המוסד מול היועצת המשפטית לממשלה

היועמ"שית ( צילום: Yonatan Sindel/Flash90 )

שמה של היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה נפקד מרשימת המוזמנים לטקס כניסתו של האלוף רומן גופמן לתפקיד ראש המוסד. כך נחשף היום (שני) בערוץ I24NEWS.

הרקע להחלטה: המערכה המשפטית שניהלה בהרב-מיארה נגד מינויו של גופמן לתפקיד הרגיש. הפרסום על אי-הזמנתה של היועמ"שית לטקס החגיגי מסמן נקודת רתיחה חדשה במערכת היחסים שבין הדרג המשפטי לבין ראש המוסד הנכנס. במהלך החודשים האחרונים, כזכור, הפכה דמותה של בהרב-מיארה לאחד הגורמים המרכזיים שהתנגדו למינוי, תוך שימוש בכלים משפטיים וניסיונות חוזרים להביא לפסילתו של האלוף גופמן מהתפקיד. מוקדם יותר היום שופטי בית המשפט העליון דחו ברוב דעות את העתירות נגד מינויו של גופמן, עקפו את עמדת הייעוץ המשפטי, והעניקו אור ירוק מוחלט למינויו.

רומן גופמן ( צילום: יונתן סינדל\פלאש90 )

בפסק הדין קבעו השופטים כי התנהלותו של גופמן בקשר לפרשת אלמקייס אינה כזו המטילה בו דופי ערכי, בוודאי לא כזה העשוי לפסול אותו מלשמש כראש המוסד.

עוד נפסק כי הטענות שהאלוף גופמן הפעיל במודע קטין או כי הטעה במכוון את גורמי צה"ל ביחס לחלקה של אוגדה 210 בפרשת אלמקייס לא בוססו בראיות שהוצגו לפני הוועדה; הטענה כי האלוף גופמן "הפקיר" במסגרת פרשת אלמקייס גורמים שפעלו בשליחותו היא טענה שגויה, הנובעת מהצגה שגויה של מהות הפרשה. כך מעמדת השופטים.

השופט שטיין תקף בחריפות את היועמ"שית: "אני דוחה בשתי ידיים את הניסיון הפסול להפוך את ההליך שלפנינו ל״משפט גופמן״, שמטרתו לקבוע האם גופמן ראוי לעמוד בראש המוסד. ניסיון זה בא לידי ביטוי, למשל, בהגשת מכתבו של ראש המוסד היוצא, אשר חיווה את דעתו לגבי כשירותו של גופמן לעמוד בראש הארגון; ואודה, כי התקשיתי עד-מאד להבין את עמדת היועצת המשפטית לממשלה (להלן: היועצת) אשר סברה כי עיון בחוות דעת זו יסייע בידינו בביקורת שיפוטית על החלטת הוועדה בעניינו של גופמן".

בהרב מיארה עצמה הגיבה לפסיקת בג"ץ: "״הייעוץ המשפטי לממשלה בחן את קביעתו של הנשיא בדימ' גרוניס בעניין המינוי ואת הראיות בתיק באופן מקצועי וגיבש עמדה שמשקפת את האמת המקצועית שלו על בסיס התשתית העובדתית.

"עמדתנו נדחתה על ידי בית המשפט, ולמותר לציין שאנו מכבדים את פסיקת בית המשפט. הייעוץ המשפטי לממשלה והיועצת המשפטית לממשלה באופן אישי יסייעו ככל הנדרש והניתן לאלוף גופמן בביצוע תפקידו החשוב כראש המוסד. היועצת המשפטית לממשלה והייעוץ המשפטי לממשלה כולו מאחלים לאלוף גופמן הצלחה רבה בתפקיד״.