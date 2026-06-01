ההפגנה בכניסה לירושלים - צילום: כיכר השבת ההפגנה בכניסה לירושלים | צילום: צילום: כיכר השבת 10 10 0:00 / 0:35

'הפלג הירושלמי' הרשמי יצא היום (שני) בשעה 17:00 אחר הצהרים, כפי שהודיע מבעוד מועד, לשורת מחאות ענק "עקב המשך מעצרם הנפשע של בני הישיבות, שהושלכו לכלא יחד עם כ-50 תלמידי ישיבות ואברכים בעוון לימוד תורה, ולנוכח רדיפתם של עמלי התורה בארץ ישראל".

ההפגנות החלו במספר מוקדים במקביל - בכניסה לירושלים, באזור גשר המיתרים; בכביש בגין בירושלים, ובאזור צומת גנות בגוש דן - אחד מעורקי התנועה המרכזיים והמשמעותיים במרכז הארץ. בעקבות המחאות, הצומת נחסם לתנועה. במקביל למעלה ממאה מפגינים הגיעו לביתו של ראש אגף התנועה הארצי. זאת לאחר שתלמידי ישיבות הועברו למשטרה צבאית על ידי שוטרי אגף התנועה. במקום נרשמו עימותים קשים מול שוטרים, שאף השתמשו ברימוני הלם.

מפגיני הפלג מחוץ לבית ראש אגף התנועה הארצי - צילום: באדיבות המצלם מפגיני הפלג מחוץ לבית ראש אגף התנועה הארצי | צילום: צילום: באדיבות המצלם 10 10 0:00 / 0:18

‏אם חרדית עם ילדיה מתחננת למפגינים בכביש בגין שיאפשרו לה להגיע לשמחה משפחתית ( צילום: כיכר השבת )

כביש בגין ירושלים - צילום: כיכר השבת כביש בגין ירושלים | צילום: צילום: כיכר השבת 10 10 0:00 / 0:43

ב'פלג' הבטיחו מבעוד מועד כי "המוני בית ישראל יצאו בהוראת מרנן ורבנן, לשורה של הפגנות סוערות ברחבי הארץ - במחאה חריפה נגד הפגיעה הקשה בעולם התורה ובזכותם של תלמידי הישיבות ואברכי הכוללים להמשיך לשקוד על תלמודם ללא מורא".

מוקדם יותר היום נעצר אברך בכביש 1 באזור שער הגיא, ולאחר שהתברר כי הוא עריק הוא הועבר לתחנת המשטרה בבית שמש, שם יוסגר למשטרה הצבאית.

מפרטי האירוע עולה כי האברך, בוגר ישיבת 'נתיבות התורה', עוכב ככל הנראה בשל עבירת תנועה ובמהלך בדיקה התברר כי הוא עריק ובשל כ הוחלט לעצור אותו והוא נלקח לתחנת המשטרה. לפי חלק מהדיווחים, אשתו שהיתה איתו ברכב, התעלפה במקום.