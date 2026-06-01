מחאות סוערות של 'הפלג' בירושלים ובצומת גנות | עימותים קשים ליד בית ראש אגף התנועה הארצי

אחרי דחייה של יממה, מפגיני הפלג הירושלמי יצאו לחסום את הכניסה לירושלים, לצד צירי תנועה מרכזיים - בעקבות "רדיפת עולם התורה" ומעצר תלמידי הישיבות | בין מוקדי המחאה הגדולה: מחלף גנות בגוש דן וכביש בגין בירושלים | במקביל עשרות מפגינים מחוץ לבית ראש אגף התנועה הארצי (חרדים)

ההפגנה בכניסה לירושלים
ההפגנה בכניסה לירושלים

'' הרשמי יצא היום (שני) בשעה 17:00 אחר הצהרים, כפי שהודיע מבעוד מועד, לשורת מחאות ענק "עקב המשך מעצרם הנפשע של בני הישיבות, שהושלכו לכלא יחד עם כ-50 תלמידי ישיבות ואברכים בעוון לימוד תורה, ולנוכח רדיפתם של עמלי התורה בארץ ישראל".

ההפגנות החלו במספר מוקדים במקביל - בכניסה לירושלים, באזור גשר המיתרים; בכביש בגין בירושלים, ובאזור צומת גנות בגוש דן - אחד מעורקי התנועה המרכזיים והמשמעותיים במרכז הארץ. בעקבות המחאות, הצומת נחסם לתנועה.

במקביל למעלה ממאה מפגינים הגיעו לביתו של ראש אגף התנועה הארצי. זאת לאחר שתלמידי ישיבות הועברו למשטרה צבאית על ידי שוטרי אגף התנועה. במקום נרשמו עימותים קשים מול שוטרים, שאף השתמשו ברימוני הלם.

מפגיני הפלג מחוץ לבית ראש אגף התנועה הארצי
מפגיני הפלג מחוץ לבית ראש אגף התנועה הארצי
‏אם חרדית עם ילדיה מתחננת למפגינים בכביש בגין שיאפשרו לה להגיע לשמחה משפחתית (צילום: כיכר השבת)
כביש בגין ירושלים
כביש בגין ירושלים

ב'פלג' הבטיחו מבעוד מועד כי "המוני בית ישראל יצאו בהוראת מרנן ורבנן, לשורה של הפגנות סוערות ברחבי הארץ - במחאה חריפה נגד הפגיעה הקשה בעולם התורה ובזכותם של תלמידי הישיבות ואברכי הכוללים להמשיך לשקוד על תלמודם ללא מורא".

מוקדם יותר היום נעצר אברך בכביש 1 באזור שער הגיא, ולאחר שהתברר כי הוא עריק הוא הועבר לתחנת המשטרה בבית שמש, שם יוסגר למשטרה הצבאית.

מפרטי האירוע עולה כי האברך, בוגר ישיבת 'נתיבות התורה', עוכב ככל הנראה בשל עבירת תנועה ובמהלך בדיקה התברר כי הוא עריק ובשל כ הוחלט לעצור אותו והוא נלקח לתחנת המשטרה. לפי חלק מהדיווחים, אשתו שהיתה איתו ברכב, התעלפה במקום.

הפלג הירושלמיחוק הגיוסהפגנות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

20
מודה לכם על זה שאתם נלחמים בשבילנו
לראשונה
🥱
אורח לרגע
מפהק על חשבון הציבור החרדי
תפהק תפהק
19
כל מי שעולם התורה יקר לו. כל מי ,שכואב לו, שעמלי תורה ,נעצרים ונרדפים עד צוואר. לא יכול יותר להישאר אדיש.
אליהו
18
היועצת המשפטית, אחראית , ופועלת בכל כוחה, לרדיפת עולם התורה. משכך, לאחד כוחות עם הציבור הימני, למטרה אחת, פיטוריה המיידים של היועצת המשפטית.
חיים
17
תלחמו חזק גאים בכם
חיים
16
מרחמת על הנהגים שניתקעים במשך שעות
איככככ
15
שיהיה ברור גזרת השלטונות נגד התורה באה בגלל שהתורה לא חשובה לנו. מי שסוגר את הגמרא והולך לרחובות ולכבישים מחזק את השלטונות נגד התורה
יוסף
קישקושים בלבן........... תחסמו עוד יום ועוד יום תכניסו את המדינה לכאוס גאים בכם
בילבווולללל
אף אחד לא נגד התורה. אבל לציבור שמחזיק את המדינה הזו על הכתפיים נמאס מציבור שלם וגדול שפשוט לא אכפת לו ולא רואה אף אחד ממטר. הייתם שולחים לצבא את אלה שלא לומדים, ואף אחד לא היה נוגע באלה שכן לומדים.
יעל
הנושא נטחן עד דק. אין קשר. זו טענת קש בשביל להרוס את עולם התורה
אביב
14
תמשיכו להפגין להשבית את המדינה ואני רחוק בדעותי מהפלג אבל מה שקורה עכשיו זה מלחמה במלא מובן המילה ואנחנו צריכים להשיב מלחמה שערה. לא ייתכן שאחינו הדתיים לאומים מקבלים את כל מבןקשם ואנחנו נעצרים בכלא
חרדי עובד
איזה כול מבוקשם? לשרת 600 ימי מילואים? שייהרגו להם מאות מבניהם?שאין שם אחד שלא מכיר אישית עשרות הרוגים?
בוש ונכלם
13
דעתם של גדולי ספרד ברורה לכל מי שרוצה באמת לשמוע, והם לא צריכים לצאת בהצהרות בכל פעם שיש פקק תנועה בירושלים. הם מנהיגים רוחניים שרוצים אחדות ושלום בעם, וההפגנות האלו עושות בדיוק את ההפך, אז עדיף לא להגיב להן.
אסף
12
לא לחסום כבישים לתת לאנשים לעבור
חסוי
11
למה שהרבנים הגאונים שלנו יתערבו בשיגעון של הליטאים מהפלג? דעתם של הראשונים לציון ידועה לכל, הם הולכים בדרך של מרן הרב עובדיה שאמר שחסימת כבישים זה גזל הרבים, אין שום סיבה שהם יתנו לגיטימציה לקיצוניים האלה בזה שהם בכלל יתייחסו אליהם.
מאיר שלום

