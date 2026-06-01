טיסה שגרתית של חברת "אל על" בדרכה מניו יורק בחזרה לישראל, הפכה בסוף השבוע האחרון לאירוע בלתי נשכח עבור זוג יהודי צעיר מניו ג'רזי, לאחר שהאם לעתיד החלה לחוש צירי לידה במהלך הטיסה.

לפי הדיווח באתר חב"ד.אורג, למרות שהזוג קיבל את כל האישורים הרפואיים הנדרשים לטיסה, המציאות בשטח הכתיבה מסלול אחר מכפי ששוער מראש: כשהבינו אנשי הצוות במטוס כי האישה נמצאת בעיצומו של תהליך לידה פעיל ומוקדם מהצפוי, הוחלט על ביצוע נחיתת חירום ברומא שבאיטליה כדי להעניק לאישה את הטיפול הרפואי הדחוף אשר לו נזקקה.

עם הנחיתה בנמל התעופה האיטלקי, פונתה היולדת במהירות לבית חולים מקומי, כשהאב הטרי מוצא את עצמו בעיר זרה לחלוטין, ללא ציוד בסיסי שנותר במטוס שהמשיך ליעדו, ומבלי להכיר את המערכת הרפואית או את הסביבה המקומית.

בתוך הלחץ הגדול של הרגעים הראשונים, התגלתה עוצמת הערבות ההדדית של העם היהודי. גורמים שהיו על הטיסה הצליחו ליצור קשר מיידי עם שליחי חב"ד ברומא, הרב שלום וחני חזן, המפעילים את בית חב"ד ברובע מונטוורדה בעיר.

מרגע קבלת הידיעה על המשפחה שנותרה ללא עורף בבית חולים לא מוכר, הקהילה היהודית ברומא נרתמה למשימה. השליחים הוציאו קריאה דחופה לתושבי הקהילה, והתגובה הייתה מידית ומרגשת: עוד לפני הלידה עצמה, החלו להגיע לבית החולים משלוחי מזון, ביגוד לתינוקת וציוד בסיסי עבור ההורים. כעבור שעות ספורות הגיעה הבשורה המשמחת: התינוקת נולדה בשלום - חמישה שבועות לפני התאריך המשוער.

חני חזן, משליחות חב"ד ברומא, שיתפה בתחושות לאחר האירוע וציינה כי היה מרגש לראות כיצד הקהילה המקומית התגייסה מקצה לקצה כדי לעטוף את המשפחה ברגעיהם המורכבים.

לדבריה, המחזה של עשרות אנשים המציעים בתי הארחה, אוכל ועזרה לוגיסטית לאנשים שמעולם לא פגשו, ממחיש את העובדה שכל העם היהודי הוא משפחה אחת גדולה שנושאת באחריות זה לזה. בימים אלו, בעוד בני המשפחה מניו ג'רזי עושים את דרכם לרומא כדי לסייע לבני הזוג, הקהילה המקומית ממשיכה לסייע להם מול הבירוקרטיה המורכבת של המסמכים הנדרשים עד לחזרתם הבטוחה הביתה לארצות הברית עם הרכש החדש והמרגש.