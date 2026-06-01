כיכר השבת
הנוסעת לא ציפתה לזה

הרבנית החרדית הוזעקה: דרמה בטיסת "אל על" הסתיימה ברגע מרגש במיוחד

דרמה בשחקים: טיסת "אל על" מניו יורק לישראל נאלצה לבצע נחיתת חירום ברומא, לאחר שאישה הרה החלה ללדת במפתיע חמישה שבועות לפני הזמן. התינוקת נולדה בשלום בבית חולים איטלקי, וכך התגייסה הקהילה המקומית בהובלת שליחת חב"ד ברומא (יהודים בעולם)

אילוסטרציה (צילום: שאטרסטוק)

טיסה שגרתית של חברת "אל על" בדרכה מניו יורק בחזרה לישראל, הפכה בסוף השבוע האחרון לאירוע בלתי נשכח עבור זוג יהודי צעיר מניו ג'רזי, לאחר שהאם לעתיד החלה לחוש צירי לידה במהלך הטיסה.

לפי הדיווח באתר .אורג, למרות שהזוג קיבל את כל האישורים הרפואיים הנדרשים לטיסה, המציאות בשטח הכתיבה מסלול אחר מכפי ששוער מראש: כשהבינו אנשי הצוות במטוס כי האישה נמצאת בעיצומו של תהליך לידה פעיל ומוקדם מהצפוי, הוחלט על ביצוע נחיתת חירום ברומא שבאיטליה כדי להעניק לאישה את הטיפול הרפואי הדחוף אשר לו נזקקה.

עם הנחיתה בנמל התעופה האיטלקי, פונתה היולדת במהירות לבית חולים מקומי, כשהאב הטרי מוצא את עצמו בעיר זרה לחלוטין, ללא ציוד בסיסי שנותר במטוס שהמשיך ליעדו, ומבלי להכיר את המערכת הרפואית או את הסביבה המקומית.

בתוך הלחץ הגדול של הרגעים הראשונים, התגלתה עוצמת הערבות ההדדית של העם היהודי. גורמים שהיו על הטיסה הצליחו ליצור קשר מיידי עם שליחי חב"ד ברומא, הרב שלום וחני חזן, המפעילים את בית חב"ד ברובע מונטוורדה בעיר.

מרגע קבלת הידיעה על המשפחה שנותרה ללא עורף בבית חולים לא מוכר, הקהילה היהודית ברומא נרתמה למשימה. השליחים הוציאו קריאה דחופה לתושבי הקהילה, והתגובה הייתה מידית ומרגשת: עוד לפני הלידה עצמה, החלו להגיע לבית החולים משלוחי מזון, ביגוד לתינוקת וציוד בסיסי עבור ההורים. כעבור שעות ספורות הגיעה הבשורה המשמחת: התינוקת נולדה בשלום - חמישה שבועות לפני התאריך המשוער.

חני חזן, משליחות חב"ד ברומא, שיתפה בתחושות לאחר האירוע וציינה כי היה מרגש לראות כיצד הקהילה המקומית התגייסה מקצה לקצה כדי לעטוף את המשפחה ברגעיהם המורכבים.

לדבריה, המחזה של עשרות אנשים המציעים בתי הארחה, אוכל ועזרה לוגיסטית לאנשים שמעולם לא פגשו, ממחיש את העובדה שכל העם היהודי הוא משפחה אחת גדולה שנושאת באחריות זה לזה. בימים אלו, בעוד בני המשפחה מניו ג'רזי עושים את דרכם לרומא כדי לסייע לבני הזוג, הקהילה המקומית ממשיכה לסייע להם מול הבירוקרטיה המורכבת של המסמכים הנדרשים עד לחזרתם הבטוחה הביתה לארצות הברית עם הרכש החדש והמרגש.

חב"דטיסהלידהאיטליהרומא

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר