בגלל שוטר אחד

תיעוד משעשע: ניידת משטרה רדפה אחרי סוסים דוהרים ברחוב - כך הכל התחיל

עשרות סוסים טקסיים נבהלו ודהרו ברחובות העיר רומא במהלך חזרות ליליות למצעד יום הרפובליקה ה-80 | שוטר תנועה עירוני הפעיל סוללת זיקוקים ללא אישור וגרם לפניקה המונית ולפציעת חייל ומספר סוסים | מפקד המשטרה גינה את האירוע הרשלני והדגיש כי המעשה פוגע קשות בתדמית החיל וקציניו (חדשות)

עשרות סוסים פתחו בשבת בריצה מבוהלת ברחובותיה הראשיים של רומא וגרמו לפציעת מספר רוכבים, לאחר שנבהלו מקולות נפץ במהלך חזרה לילית למצעד הרפובליקה.

האירוע התרחש כאשר כ-35 סוסים השייכים ליחידות הטקס הרשמיות נמלטו אל עבר נתיבי תחבורה עמוסים בבירה האיטלקית, וחלקם תועדו על ידי נהגים המומים בעודם דוהרים בכבישים הראשיים. כוחות החירום והביטחון פתחו במרדף ממושך אחר בעלי החיים, כאשר הסוס האחרון אותר ונתפס רק עם שחר, במרחק של כארבעה עשר קילומטרים מנקודת המנוסה.

מחקירת האירוע עולה כי הבהלה ההמונית נגרמה כתוצאה מסוללת זיקוקים שהופעלה ללא היתר במרחק של כמאתיים מטרים מהמקום שבו שהו החיות. את הזיקוקים הדליק שוטר תנועה עירוני מיחידת החירום, בזמן שהיחידות הרכובות של הצבא, המשטרה והז'נדרמריה קיימו אימון לקראת המצעד השנתי של ה-2 ביוני. קולות הנפץ העזים, שנשמעו סמוך לשעה אחת עשרה ושלושים בלילה, עוררו פניקה בקרב הסוסים, שחלקם הובלו באותה עת בידי רוכבים וחלקם הולכו בהליכה רגלית.

התקרית הובילה לנפילתם של כמה מהרוכבים שהיו על גב הסוסים באותם רגעים, וגרמה לפציעות בדרגות שונות. חייל בן 22 פונה לקבלת טיפול רפואי כשהוא סובל מריאה מחוררת ומצלעות שבורות, אולם הרופאים מסרו כי לא נשקפת סכנה מיידית לחייו. כמו כן, כחמישה עשר סוסים נפגעו במהלך המנוסה ברחובות, אך רשויות האכיפה הבהירו כי פציעותיהם אינן חמורות ולא עלה צורך להמית אף אחד מהם.

מפקד כוחות המשטרה של רומא, מריו דה סקלאביס, התייחס בחומרה רבה להתנהלות הרשלנית של השוטר המקומי שגרם לשרשרת האירועים. בראיון שהעניק לעיתון קוריירה דלה סרה ציין המפקד כי האירוע "פוגעת בתדמית החיל וקציניו". בעקבות המקרה, נבחנים כעת נהלי הבטיחות של כוחות השיטור העירוניים סביב אירועים רשמיים, במטרה למנוע הישנות של מפגעים דומים בעתיד.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

