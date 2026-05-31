אימה מורטת עצבים התפתחה ביום שישי בטיסת יונייטד איירליינס משיקגו למינאפוליס, כאשר נוסע החל להשתולל, איים על הנוסעים והצוות והסתער לעבר תא הטייס.

הקברניט, שזיהה סכנה ממשית לפריצה, הכריז מיד על רמת איום דרגה ארבע, שמשמעותה היא חשש מוחשי לחטיפת המטוס, ונעל את דלתות הפיקוד המבוצרות.

הנוסעים ההמומים בקדמת מטוס הבואינג 737 הבחינו באדם כשהוא מנסה לפרוץ בכוח לתא הטייס. למרבה המזל, בטיסה נכחו מספר אנשי חוק שלא היו בתפקיד, אשר זינקו על הנוסע והצליחו להכניע אותו.

חבר צוות נשמע ברשת הקשר התעופתית כשהוא מדווח כי "אני לא מאמין שהם אזקו אותו, אבל הם הצליחו סוף סוף להשיג עליו שליטה לאחר מספר ניסיונות לנסות לפרוץ לתא הטייס". אנשי החוק רתקו את הנוסע הסורר לכיסאו והחזיקו אותו משני צדדיו, בזמן שהטייסים ביצעו פניית פרסה חדה ונחתו נחיתת חירום במדיסון, ויסקונסין.

עם הנחיתה הועבר הנוסע לידי השריף המקומי, ודובר חברת התעופה מסר כי "טיסת יונייטד 2005 משיקגו למינאפוליס נחתה בבטחה במדיסון, ויסקונסין, כדי לטפל בחשש ביטחוני עם נוסע סורר". בהמשך התברר כי החשוד הוא אזרח רוסי בן 75, שסבל ממשבר נפשי חריף ומבלבול עמוק, ועל כן הבולשת הפדרלית החליטה שלא להגיש נגדו אישומים פליליים.