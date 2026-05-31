הלם: חבר הפרלמנט של מקרון תועד מטפס על רכב ומשתתף בפרעות

חבר האספה הלאומית הצרפתי, קרל אוליב ממפלגת הרנסאנס של הנשיא עמנואל מקרון, תועד כשהוא מטפס על מכסה מנוע של מכונית במהלך חגיגות הניצחון של קבוצת הכדורגל פריז סן-ז'רמן.

התיעוד, שפורסם באופן נרחב ברשתות החברתיות, עורר ביקורת ציבורית רבה מצד גולשים שטענו כי התנהגותו של נבחר הציבור אינה הולמת ונוגדת את ערכי שמירת החוק והדוגמה האישית.

התיעוד המביך מתפרסם בזמן שפריז עדיין בוערת לאחר ליל פרעות אמש, בעקבות ניצחון קבוצת הכדורגל של העיר.

האירוע התרחש בעיר פואסי, מול בניין העירייה, בזמן חגיגות האוהדים לאחר ניצחונה של הקבוצה הפריזאית על אינטר מילאן בתוצאה 5:0 בגמר ליגת האלופות שנערך במינכן. בסרטון שצבר תאוצה רבה נראה חבר הפרלמנט, המייצג את המחוז ה-12 של מחוז יוולין, כשהוא לבוש בחולצת הקבוצה וחוגג על גבי הרכב החונה במרכז קהל האוהדים המקומי.

בתגובה לעיתון לה פריזיין דחה אוליב את הטענות נגדו ואמר כי מדובר ב"פולמוס זול". חבר הפרלמנט הסביר כי הנהג של הרכב המדובר הוא חבר שלו שהסכים למהלך, והוסיף כי הדבר נעשה ב"רוח החגיגה". אוליב אף ציין כי באותו הערב הוא העניק סיוע לצעיר שנפגע בתאונת דרכים בקרבת מקום, אך לדבריו מעשה זה לא זכה לתשומת לב ציבורית.

הפוליטיקאי מוכר בצרפת כתומך נלהב של הקבוצה ושימש בעבר כראש עיריית פואסי, שבה שוכן מרכז האימונים של המועדון, וכן כעיתונאי ספורט ומגיש תוכניות כדורגל. חגיגות האוהדים נפרסו בסוף השבוע באזור פריז וברחבי המדינה כולה בעקבות הזכייה, ועד כה לא דווח על הגשת תלונה רשמית או על נקיטת הליכים משפטיים כלשהם בעקבות המקרה.