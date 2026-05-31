ממשלת סין גירשה מהמדינה את כתבת ה'ניו יורק טיימס' בבייג׳ינג ויויאן וואנג בגלל ריאיון שקיים העיתון עם נשיא טייוואן לאי צ׳ינג־טה, במסגרת אירוע DealBook של העיתון.

הריאיון עצמו לא בוצע על ידי הכתבת, אך בסין ראו בעצם הענקת הבמה לנשיא טייוואן, שמוגדרת על ידה כחלק משטחה, כ"צעד בעייתי" מבחינה מדינית.

על פי הניו יורק טיימס, ההחלטה הסינית כללה אי-חידוש אשרת העבודה של וואנג והוראה לעזוב את המדינה, מה שהוביל בפועל לגירושה. העיתון גינה את המהלך וקרא לבייג׳ינג לאפשר את חזרתה של הכתבת, תוך שהוא מדגיש כי מדובר בפגיעה בחופש העיתונות וביכולת לדווח באופן עצמאי מתוך סין.

לפי הדיווחים, ממשל טראמפ הגיב למהלך הסיני נגד יויאן וואנג בצעד הדדי: ביטול אשרת עבודה של עיתונאי סיני בארצות הברית, שעבד עבור סוכנות הידיעות הממלכתית הסינית שינחואה.

במקביל, בטייוואן הגיבו בחריפות לפרסום וטענו כי מדובר במהלך שממחיש את הניסיון של סין להגביל שיח בינלאומי סביב מעמדו של האי וללחוץ על כלי תקשורת זרים.

האירוע משתלב במגמה רחבה יותר של הידרדרות ביחסי סין עם כלי תקשורת מערביים בשנים האחרונות, כאשר כתבים זרים במדינה מתמודדים עם אשרות מוגבלות וסיכון לאובדן גישה או גירוש במקרה של סיקור הנוגע לנושאים רגישים.