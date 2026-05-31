כיכר השבת
עין תחת עין

סין גירשה כתבת אמריקאית בגלל "ריאיון בעייתי" - כך הגיב ממשל טראמפ

סין גירשה את כתבת הניו יורק טיימס ויויאן וואנג בעקבות ריאיון עם נשיא טייוואן | ארה"ב הגיבה בגירוש עיתונאי סיני | כל הפרטים על המשבר הדיפלומטי (מעניין)

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, אילוסטרציה (צילום: הבית הלבן)

ממשלת גירשה מהמדינה את כתבת ה'ניו יורק טיימס' בבייג׳ינג ויויאן וואנג בגלל ריאיון שקיים העיתון עם נשיא טייוואן לאי צ׳ינג־טה, במסגרת אירוע DealBook של העיתון.

הריאיון עצמו לא בוצע על ידי הכתבת, אך בסין ראו בעצם הענקת הבמה לנשיא טייוואן, שמוגדרת על ידה כחלק משטחה, כ"צעד בעייתי" מבחינה מדינית.

על פי הניו יורק טיימס, ההחלטה הסינית כללה אי-חידוש אשרת העבודה של וואנג והוראה לעזוב את המדינה, מה שהוביל בפועל לגירושה. העיתון גינה את המהלך וקרא לבייג׳ינג לאפשר את חזרתה של הכתבת, תוך שהוא מדגיש כי מדובר בפגיעה בחופש העיתונות וביכולת לדווח באופן עצמאי מתוך סין.

לפי הדיווחים, ממשל טראמפ הגיב למהלך הסיני נגד יויאן וואנג בצעד הדדי: ביטול אשרת עבודה של עיתונאי סיני ב, שעבד עבור סוכנות הידיעות הממלכתית הסינית שינחואה.

במקביל, בטייוואן הגיבו בחריפות לפרסום וטענו כי מדובר במהלך שממחיש את הניסיון של סין להגביל שיח בינלאומי סביב מעמדו של האי וללחוץ על כלי תקשורת זרים.

האירוע משתלב במגמה רחבה יותר של הידרדרות ביחסי סין עם כלי תקשורת מערביים בשנים האחרונות, כאשר כתבים זרים במדינה מתמודדים עם אשרות מוגבלות וסיכון לאובדן גישה או גירוש במקרה של סיקור הנוגע לנושאים רגישים.

ארה"בדונלד טראמפסיןניו יורק טיימסטייוואן

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר