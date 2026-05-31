כיכר השבת
ויכוח ויראלי

"העבודה המטופשת ביותר בעולם": תמונה אחת עוררה סערה ברשת

פוסט ויראלי שכינה עבודת מפעילי מעליות "מטופשת" עורר דיון רחב על כבוד לעובדים וחשיבות כל מקצוע בעידן הטכנולוגיה (מעניין)

"העבודה המטופשת בעולם", התמונה מהפוסט הויראלי שעורר סערה (צילום: רשתות חברתיות)

משתמש הודי עורר סערה ברשת החברתית X לאחר שפרסם פוסט עם תמונה שבו כינה את עבודתם של מפעילי מעליות "העבודה המטופשת ביותר בעולם".

דבריו הפכו במהירות לוויראליים ועוררו גל תגובות נגד ברשתות החברתיות, כאשר גולשים רבים יצאו להגנת העובדים והדגישו את חשיבות תפקידם.

אחד הגולשים סיפר כי מפעיל מעלית בבית חולים סייע בעבר להעביר מטופל במצב חירום במהירות לקומה הנכונה וללא עיכובים. גולש אחר טען כי "במדינה כמו הודו, שבה אנשים רבים אינם מקפידים על כללי השימוש במרחב הציבורי, מפעילי מעליות עדיין מועילים מאוד".

משתתפים נוספים בדיון ציינו כי העובדים מסייעים בניהול עומסים, בהכוונת נוסעים מבוגרים ובטיפול במצבי חירום. אחרים הדגישו כי משרות מסוג זה מספקות פרנסה לאנשים עם מוגבלויות או לבעלי אפשרויות תעסוקה מוגבלות.

הוויכוח שהתפתח ברשת הפך במהרה לדיון רחב יותר על כבוד לעובדים ועל חשיבותה של כל עבודה, גם בעידן שבו הטכנולוגיה מצמצמת את הצורך בחלק מהמקצועות המסורתיים.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

