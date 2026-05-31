קנת לאו, שף לשעבר בן 60, הודה ביום שישי בבית משפט באונטריו שבקנדה ב-14 סעיפים של סיוע להתאבדות. הודאתו של לאו הגיעה כחלק מהסדר טיעון עם התביעה, אשר הסכימה בתמורה לבטל אישומי רצח חמורים יותר שעמדו נגדו. הדיונים המשפטיים לקביעת עונשו, אשר יכול להגיע לעד 14 שנות מאסר, צפויים להתחיל ב-23 בספטמבר.

הרשויות בקנדה מסרו כי לאו הפעיל רשת של אתרי אינטרנט באמצעותם מכר כ-1,200 חבילות של חומרים כימיים רעילים לקונים ב-40 מדינות שונות.

פעילותו נחשפה לראשונה בעקבות תחקיר של עיתון ה"טיימס" הבריטי, שבו עיתונאי שהתחזה לקונה תיעד את לאו כשהוא מדריך אותו כיצד להשתמש בחומרים כדי "להבטיח מוות על הצד הטוב ביותר".

בין קורבנותיו של לאו היה אשטין פרוסר-בלייק, בן 19 מאונטריו, ששם קץ לחייו במרץ 2023 לאחר שחלה הידרדרות במצבו הנפשי. אמו, קים פרוסר, סיפרה כי "הוא פשוט היה נשמה סופר שמחה, ממש עדינה, תמיד חיפש להגן על החלשים, הילדים שהציקו להם". האם הוסיפה כי "הכאב של אובדן בני אשטין לא משתכך בגלל שמישהו יושב מאחורי סורגים. אין שום נחמה במסע הריפוי שלי לראות מישהו אחר סובל".

כרבע מהחומרים הכימיים ששלח לאו הגיעו לבריטניה, שם נקשר שמו למותם של 79 בני אדם, בהם תומאס פארפט בן ה-22 שנמצא ללא רוח חיים בבית מלון בשנת 2021. אביו, דיוויד פארפט, סיפר כי "תום היה מישהו שבאמת ראה את השמחה בחיים. הוא היה מוצא הומור במקומות הכי מוזרים. אני חושב לעיתים קרובות על הצחוק שלו".

האישומים הנוכחיים נגד לאו נוגעים אך ורק לקורבנות קנדים, דבר אשר עורר כעס רב בקרב המשפחות השכולות בבריטניה. דיוויד פארפט הביע תסכול ואמר כי "הייתי מעדיף שקנת לאו יישפט כאן. הייתי רוצה לראות אותו בבית המשפט עונה על אישומים הקשורים למותו של בני". פארפט קורא כעת לממשלה המקומית לפתוח בוועדת חקירה ציבורית, שכן לדבריו "המניין כאן הוא מדהים - מקרי מוות מרובים כולל של ילדים - ועדיין איננו רואים שום ניסיון מתואם להבין זאת באמת".

שירות התביעה של הכתר הבריטי הסביר במכתב רשמי כי הוחלט שלא לבקש את הסגרתו של לאו לבריטניה, מאחר והליך זה היה עלול להימשך שנים ארוכות ללא כל ערובה להצלחה. התובע המומחה אנדרו הדסון הבהיר כי שילוב הקורבנות הבריטים בתהליך גזירת הדין בקנדה הוא "המסלול המהיר והיעיל ביותר" לצדק, וכי סוכם עם הרשויות בקנדה שהשופט ישקול את מקרי המוות בבריטניה בעת קביעת העונש. משרד הפנים הבריטי מסר בתגובה כי הוא משתתף בצער המשפחות ופועל לחסימת כניסת חומרים מסוכנים למדינה.