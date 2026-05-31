הכלב מזנק על הקצין ( צילום: מסך )

תקרית מביכה נרשמה במהלך טקס רשמי של הצי הצ'יליאני, כאשר כלב משטרה המאומן לאיתור סמים התנפל בפתאומיות על כיסו של תת-אדמירל בכיר. האירוע, שהתרחש באופן אירוני למדי כחלק מהשקת קמפיין למלחמה בסמים, הפך לוויראלי בימים האחרונים ברשתות החברתיות, למרות שהתיעוד המקורי צולם ככל הנראה בתחילת חודש מאי.

הקצין נראה בתיעוד כמי שמנסה לשמור על קור רוח ולהצמיד את ידו לכיסו, אך הכלב גילה התעקשות יוצאת דופן להגיע למקור הריח.

התקרית עוררה סערה בקרב הציבור בצ'ילה. גולשים רבים ציינו את האירוניה המרה בכך שהדבר קרה דווקא בטקס שנועד להילחם בנגע הסמים. רבים הביעו ביקורת על האיפה ואיפה באכיפה, וטענו כי לו היה מדובר באזרח רגיל, הוא היה נעצר ונחקר במקום, בעוד שבמקרה של קצין בכיר נראה כי המערכת מעדיפה להציג זאת כתאונה או כחוסר הבנה מצד בעלי החיים.