תחת השפעת סמים; נהג מסומם מעך עשרות כלי רכב והרג שלושה | צפו

שלושה הרוגים בתאונה קטלנית בקליפורניה, לאחר שנהג משאית תחת השפעת סמים התנגש ברכבים אחרים | האירוע מגיע שבועות לאחר תאונה דומה בפלורידה (חדשות בעולם)

התאונה הקטלנית בפלורידה (צילום: רשתות חברתיות)

שלושה בני אדם נהרגו בתאונה מחרידה בכביש המהיר בקליפורניה ביום שלישי, לאחר שנהג משאית סמי-טריילר, ג'אשאנפריט סינג (בן 21), נכנס בעוצמה בכלי רכב אחרים. הרשויות עצרו את סינג בחשד לנהיגה תחת השפעת סמים.

הזעזוע באירוע גובר לאור פרטים דרמטיים מהחקירה: משטרת הכבישים המהירים של קליפורניה (CHP) ציינה כי סינג לא הפעיל את הבלמים כאשר רכבו דהר אל עבר כלי הרכב האיטיים שלפניו. אחד מכלי הרכב שנפגעו נמעך ונשרף עד כדי כך שחוקרים לא הצליחו לקבוע את דגם הרכב. רודריגו חימנז מה-CHP אמר כי מדובר ב"טרגדיה ניתנת למניעה לחלוטין".

האירוע מצית מחדש סערה פוליטית חריפה. התאונה מגיעה שבועות ספורים לאחר שאירוע קטלני דומה בפלורידה, בו נהרגו שלושה אנשים, עירב נהג משאית (הרחינדר סינג) שהיה לכאורה שוהה בלתי חוקי אך החזיק ברישיון נהיגה מסחרי שהונפק בקליפורניה.

התאונה הקודמת בפלורידה גרמה לזעם ציבורי ולעימות פוליטי בין רשויות ההגירה הפדרליות לבין גורמים בקליפורניה בנוגע למדיניות הרישוי המאפשרת למהגרים ללא תיעוד לקבל רישיונות נהיגה (Assembly Bill 60, שנחקק ב-2015). בעקבות התאונה הקודמת, דוברת הבית הלבן, אביגיל ג'קסון, תקפה במילים קשות, וטענה כי המדיניות של מושל קליפורניה, גאווין ניוסום, ש"מעדיפה בלתי חוקיים על פני אזרחים אמריקאים", גובה מחיר דמים.

חקירת התאונה האחרונה נמשכת, כאשר החוקרים בוחנים גם אפשרות לכשל מכני, לאור העובדה שמשקל כלי הרכב המסחריים העצום תרם לכוח הפגיעה הגדול.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

