סערה מתחוללת בארה"ב לאחר שמארחת הפודקאסט השמאלנית ג’ניפר וולץ’ טענה בתוכניתה כי צ’ארלי קירק “הצדיק” את מותו. דברי וולץ' באו בעקבות קטע שהתפרסם של אלמנתו, אריקה קירק, שבו היא מגנה את אלה שמלעיגים או מנסים להצדיק את הרצח המזעזע.

במהלך אירוע, עיתונאית CBS ברי וייס שאלה את אריקה קירק על אנשים שמלעיגים או חוגגים את רצח בעלה. אריקה קירק כינתה את אותם אנשים "חולים".

וולץ’ אמרה בתגובה על קירק: "האדם שאני שמעתי מצדיק את מותו בעצמו. הוא זה שאמר שאם ילדים בבית הספר ימותו, אך זה יאפשר לו להחזיק בזכותו על נשק, אז זה מה שיהיה. הוא זה שהצדיק את זה". היא הוסיפה: "אני מאמינה שבזמן הירי הוא דיבר על אלימות עם נשק. זה פשוט מטורף בעיניי".

גם דון לימון, מגיש לשעבר ב-CNN שהתארח בפודקאסט של וולץ', ציין שהרבה אנשים אמרו שקירק קידם נשק לכל אזרח, לא רצה חקיקה רציונלית בנושא, ושיש צורך במספר מסוים של נפגעים כדי לשמור על זכויות התיקון השני בחוקה. לדבריו, "זה מה שהוא אמר. הוא אכן מת כך. זו עובדה".

לימון סיכם: "אני לא שמח שהוא מת בכלל, אבל גם לא אהבתי את מה שהוא עמד עבורו בחייו. ואני חושב שזה בסדר לומר את זה".

נציין כי לאחר הרצח, אנשים לא מעטים ברחבי ארצות הברית חגגו או לעגו למותו של קירק, בעיקר ברשתות החברתיות.