הונאה פוטנציאלית

תפתחו להם את הדלת? הסיבה שחברות מציעות לנקות את הבית חינם

שירות ניקיון חינמי נשמע כמו הפתרון המושלם ליומיום העמוס, אבל הסטארט-אפ בארה"ב הופך את הדירה למעבדת אימונים פולשנית לרובוטים | בעוד הבית שלכם הופך למבריק, המצלמות שעל ראשי המנקים שואבות כל פרט מהבית וכבר מעוררות סערה ברשת (חדשות בעולם)

ניקיון יסודי בלי להוציא שקל נשמע כמעט כמו עסקה מושלמת, אבל הסטארט-אפ Shift מציף סביבו לא מעט סימני שאלה.

בשבוע שעבר דווח כי מספר דירות בניו יורק הסכימו להכניס לביתן גבר צעיר ונמרץ שהציע שירות ניקיון ללא תשלום, במסגרת פיילוט של סטארט-אפ בתחום הרובוטיקה. הניקיון עצמו כלל פעולות שגרתיות כמו סידור ושטיפת הבית.

מאחורי השירות החינמי מסתתר מודל אחר לגמרי: הבית שלכם הופך לזירת אימון שקטה לרובוטים של העתיד.

הניקיון מתבצע על ידי עובדים שמצוידים במצלמות גוף, המתעדות כל תנועה בזמן העבודה: איך מסדרים, איך מנקים, ואיך נראה הבית מבפנים. החומר המצולם נאסף כדי ללמד מערכות בינה מלאכותית איך לבצע פעולות ביתיות בעולם האמיתי.

הסרטונים שנאספים אינם עוד תיעוד תמים של ניקיון, אלא מאגר נתונים שמזין את הדור הבא של הרובוטים הביתיים. מה שנראה כמו שירות חינמי, הופך בפועל למנגנון איסוף מידע בקנה מידה רחב.

למרות טענות לטשטוש פרטים מזהים, הביקורת לא נרגעת: דירה פרטית היא אחד המרחבים הרגישים ביותר, והכנסת מצלמות לתוכה גם למטרות “טובות” מאתגרות את גבולות פרטיות, אבטחת מידע והסכמה אמיתית.

