כיכר השבת
פרעות בעיר האורות

אתמול, פריז בערה | תיעוד בלתי נתפס: תותח זיקוקים הופעל בכינון ישיר לעבר השוטרים

מהומות ענק, הצתות ועימותים אלימים החרידו את מרכז פריז | עשרות שוטרים ומפגינים נפצעו ויותר ממאה בני אדם נעצרו בהתנגשויות קשות | כוחות הביטחון השתמשו בכמויות נרחבות של גז מדמיע, מכתזיות ורימוני הלם | באחד התיעודים נראה מפגין מפעיל תותח זיקוקים בכינון ישיר לעבר השוטרים (חדשות)

צילום: לפי סעיף 27א

עשרות שוטרים, ז'נדרמים ומפגינים נפצעו אתמול (מוצאי שבת), ולמעלה ממאה ועשרים בני אדם נעצרו במהלך מהומות ענק ועימותים אלימים שהחרידו את פריז, כך מדווחים כלי התקשורת המובילים בצרפת.

​צירי התנועה המרכזיים ברובע הלטיני ובשדרות סן ז'רמן הפכו לשדה קרב עירוני אפוף עשן שחור וסמיך, כאשר להבות ענק אחזו במכוניות הפוכות ובמתרסי אש שהוקמו בלב הרחובות.

פיצוצים עזים של רימוני הלם החרידו את האזור, בעוד מכתזיות משטרתיות הטיחו זרמי מים עוצמתיים כדי להדף את המוני המתפרעים.

​מאות פעילים קיצוניים לבושי שחורים ועטויי מסכות קילפו אבני ריצוף מהמדרכות, ניפצו תחנות אוטובוס והשליכו בקבוקי תבערה וזיקוקים בכינון ישיר לעבר שורות השוטרים. חלונות הראווה של בנקים וחנויות יוקרה לאורך מסלול הצעידה נותצו לחלוטין, וכתובות גרפיטי אנרכיסטיות רוססו על חזיתות המבנים ההיסטוריים בבירה.

​"נתקלנו באלימות קיצונית ומאורגנת מצד קבוצות רדיקליות שהגיעו במטרה אחת בלבד והיא להחריב את המרחב הציבורי ולפגוע באנשי חוק", סיכם מפקד משטרת פריז, לורן נונייז, בהצהרה מיוחדת שנתן לכלי התקשורת המקומיים עם השגת השליטה ברחובות.

​"התוקפים הללו אינם מפגינים, מדובר בפושעים שבאו להרוג שוטרים ולבזוז חנויות. לא תהיה כל סובלנות כלפי מי שהופך את עיר הבירה לשדה קרב", הוסיף שר הפנים הצרפתי, ז'רלד דרמנן, שהודיע על תגבור כוחות השיטור לקראת הימים הקרובים.

המשטרה הבטיחה כי הפורעים יועמדו לדין בהליך מהיר על מעשיהם.

כדורגלפריזהתפרעות
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

