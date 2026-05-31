ב-4 לפנות בוקר

פצצת אנרגיה: פיט הגסת' קרע את הסיפון בשכיבות סמיכה 

בזמן שהעולם עוקב בדריכות אחר פסגת הביטחון הגורלית בסינגפור, פיט הגסת' החליט להוריד את העניבה ולעלות על מדי ספורט | התמונות שלו מבצע שכיבות סמיכה לצד הלוחמים על סיפון נושאת המטוסים הפכו לוויראליות תוך דקות (חדשות בעולם)

פיט מפגין יכולות | צילום: צילום: רשתות חברתיות

רגע לפני פתיחת "דיאלוג שנגרי-לה", אחד מפורומי הביטחון החשובים ביותר באסיה, נצפה מזכיר המלחמה של ארה"ב, פיט הגסת', כשהוא מזיע יחד עם החיילים האמריקאים על סיפון ה-USS Boxer העוגנת בסינגפור.

הסרטון, שפורסם במקור ברשת פוקס ניוז תחת הכותרת "אימון בוקר עם האמיצים ביותר של אמריקה", מציג את הגסת' משתתף באימון גופני מפרך הכולל ריצות, שכיבות סמיכה ותרגילי כושר על סיפון הטיסה בשעות המוקדמות של הבוקר.

האימון המתוקשר התקיים על רקע מתיחות ביטחונית גבוהה, כאשר הגסת' צפוי לדון בפסגה בנושאים בוערים כמו האיום הסיני על טאיוואן והרחבת פריסת הכוחות האמריקאים בסינגפור. בין האימונים, הספיק מזכיר המלחמה להיפגש גם עם בכירים בממשל הסינגפורי ועם שר ההגנה הווייטנאמי כדי לחזק את ההרתעה והיציבות באזור.

