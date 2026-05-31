פצצת אנרגיה: פיט הגסת' קרע את הסיפון בשכיבות סמיכה 

רגע לפני פתיחת "דיאלוג שנגרי-לה", אחד מפורומי הביטחון החשובים ביותר באסיה, נצפה מזכיר המלחמה של ארה"ב, פיט הגסת', כשהוא מזיע יחד עם החיילים האמריקאים על סיפון ה-USS Boxer העוגנת בסינגפור.
הסרטון, שפורסם במקור ברשת פוקס ניוז תחת הכותרת "אימון בוקר עם האמיצים ביותר של אמריקה", מציג את הגסת' משתתף באימון גופני מפרך הכולל ריצות, שכיבות סמיכה ותרגילי כושר על סיפון הטיסה בשעות המוקדמות של הבוקר.
האימון המתוקשר התקיים על רקע מתיחות ביטחונית גבוהה, כאשר הגסת' צפוי לדון בפסגה בנושאים בוערים כמו האיום הסיני על טאיוואן והרחבת פריסת הכוחות האמריקאים בסינגפור. בין האימונים, הספיק מזכיר המלחמה להיפגש גם עם בכירים בממשל הסינגפורי ועם שר ההגנה הווייטנאמי כדי לחזק את ההרתעה והיציבות באזור.
