שוטר ממשרד השריף במחוז פאלם ביץ' נקלע למבוכה יוצאת דופן במהלך מבצע אכיפה נגד נהיגה בהיסח הדעת בעיר לייק וורת'. השוטר עצר נהגת לבדיקה, ניגש אל חלון הרכב והטיח בה בהחלטיות כי הבחין בה משתמשת במכשיר הטלפון הנייד שלה באמצעות ידה הימנית בזמן הנסיעה.

"זו הסיבה שנעצרת, בעיר לייק וורת' היום אנחנו עורכים מבצע נגד נהיגה בהיסח הדעת. חלפת על פניי כשאת אוחז בטלפון בידך הימנית, ומתפעלת את הטלפון הזה. זאת אומרת, ראיתי אותך עם הטלפון ביד הימנית" אמר השוטר בביטחון מלא לנהגת שהרכיבה משקפי שמש.

בתגובה להאשמה המפורשת, הרימה הנהגת את זרועה הימנית, החסרה את כף היד ואת חלקה התחתון מהמרפק ומטה, והוכיחה כי טענתו שקרית לחלוטין. הנהגת פרצה בצחוק מול השוטר ההמום והקניטה אותו: "אז ברור שלא! אז אתה רוצה פשוט לסגור את זה ככה להיום או מה?".

השוטר המובך, שמצא את עצמו בעמדה בעייתית במיוחד, סירב להודות בטעותו מיד והחל לגמגם בניסיון להציל את כבודו המקצועי. "אני לא רוצה לסגור את זה ככה להיום, הייתה לך יד למעלה, מתפעלת את הטלפון" טען השוטר, בזמן שהנהגת הטיחה בו: "אתה הרגע אמרת היד הימנית שלי".

בשלב זה המבוכה של השוטר החמירה והוא החל לשנות את גרסתו פעם אחר פעם. "נו, חשבתי שראיתי את היד הימנית שלך. הייתה לך יד למעלה" אמר בלשון מגומגמת, בעוד הנהגת קובעת "אז לא ראית". השוטר המשיך למלמל "היד הימנית, ראיתי אותך מתפעלת", אך לאחר שהנהגת שבה ואמרה "אז לא ראית", נסוג לחלוטין מטענתו המקורית ואמר: "אולי לא הימנית, אבל—".

הנהגת קטעה את דבריו ואמרה "אתה לא ראית אותי עם היד הימנית שלי", והשוטר המבולבל המשיך להסתבך בלשונו: "אוקיי, אז את אומרת, את אומרת שאת—". הנהגת הדגישה שוב "אתה אומר שראית אותי עם היד הימנית שלי", והשוטר השיב במגננה מובהקת: "אני יודע מה הרגע אמרתי, אני יודע מה הרגע אמרתי. אני לא, אני לא, האם היה לך או לא היה לך את הטלפון בידך?".

הנהגת השיבה "לא היה לי", והשוטר שאל שוב כדי לוודא: "לא היה לך את הטלפון ביד?". לאחר שהשיבה "לא", ניסה השוטר לסיים את הסיטואציה המביכה וביקש התחייבות: "יד על הלב?", והנהגת אישרה "יד על הלב" - והרימה את ידה הקטועה... השוטר שאל פעם נוספת "היד השנייה (זו שאינה קטועה) על הלב, לא היה לך טלפון ביד?", וקיבל את התשובה "יד על הלב". בסיום התיעוד מיהר השוטר לשנות נושא וביקש: "מגניב. יש לך רישיון נהיגה, תעודת רישום?".