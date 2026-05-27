התגלית הדרמטית שהקפיצה את משמר הגבול בליטא ( צילום: משמר הגבול של ליטא )

במהלך פעילות מבצעית מורכבת ביום שני בערב, חשפו שומרי הגבול של ליטא תשתית תת-קרקעית חדשה ומתוחכמת שנחפרה מתחת לגבול עם בלארוס. המנהרה, שאותרה באזור שאלצ'ינינקאי, שימשה למעבר של קבוצה גדולה במיוחד המונה 38 מהגרים.

הדרמה לא הסתיימה רק בחשיפת המעבר. הרשויות בליטא קבעו כי לא נשקפה למהגרים סכנה מיידית, ועל כן התקבלה החלטה להשיבם לשטח בלארוס. למרות המתיחות, הוצעו למהגרים חבילות סיוע הומניטריות הכוללות מזון ומוצרי יסוד הכרחיים, אך באופן מפתיע – רק ארבעה מתוך 38 המהגרים הסכימו לקבל את העזרה.

אירוע זה מצטרף למגמה מדאיגה ומתגברת באזור. זוהי המנהרה השלישית שנחשפת מתחת לגבול בפרק זמן קצר ביותר. מקרים דומים תועדו רק לאחרונה, ב-6 באפריל וב-6 במאי, מה שמעלה שאלות קשות לגבי יכולת האכיפה והיקף התשתיות התת-קרקעיות הממשיכות להיחפר באזור זה. כוחות הביטחון ממשיכים לסרוק את הגזרה מחשש לקיומן של מנהרות נוספות שטרם התגלו.