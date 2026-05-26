נוסעת חצופה במיוחד עוררה מהומה בתוך מטוס נוסעים סגור לאחר שדרשה לעבור לחלק הקדמי כדי לצאת מהמטוס ואיימה לפגוע פיזית בנוסעים שחסמו את דרכה.

נוסעים שהיו עדים למתרחש תיעדו את האישה כשהיא מנסה לפלס את דרכה במעבר הצר של המטוס, עוד בטרם נפתחו הדלתות ליציאה. במהלך האירוע פנתה הנוסעת לאחד הגברים שחסמו את המעבר ואמרה "פשוט תזוז, תזוז מהדרך המקוללת שלי או שאני אתקוף אותך". הנוסע שעמד מולה סירב לפנות את מקומו והשיב לה בתגובה "אני לא חייב להגיד כן", דבר שהחריף את העימות המילולי בין השניים.

האשה התעקשה וטענה כי מאחר וביקשה בנימוס לעקוף את התור, הרי שהם חייבים לאפשר לה זאת.

הנוסעת ניסתה להצדיק את התנהגותה בכך שהיא משתמשת במילים המקובלות, וציינה "אתה חוסם את הדרך שלי. אז אולי אני אפגע בך, זו תקיפה". מנגד, נוסע בעל זקן ג'ינג'י שעמד בסמוך והקליט את האירוע, התערב וציין בפניה כי "כולנו מנסים להגיע לחלק הקדמי. כולנו שילמנו את אותו כסף מקולל". הוא הוסיף להזהיר אותה מפני ההשלכות של מעשיה בתוך המטוס.

ילד סירב להשתחוות במסגד והפך לסמל בריטי דני שפיץ | 10:58

בשלב זה של הוויכוח, הנוסע המצלם הבהיר לאישה כי מעשיה עלולים להוביל לעונש חמור מצד חברת התעופה. "ויש לך שלושים עדים עלייך, גברת עם השיער האדום. את תקבלי, את תקבלי איסור טיסה לכל החיים, את גמורה", אמר לה הנוסע. האישה המשיכה לטעון כי היא רק מבקשת לעבור, אך נתקלה בסירוב מוחלט ובלעג מצד שאר הנוסעים שנותרו עומדים במקומותיהם.