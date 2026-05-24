מגוחך: הפעילה שעברה 'התעללות' בשבי הישראלי הבריאה תוך שעות

רץ ברשת: פעילה גרמניה צעירה בשם נסרין זעיתר, שהשתתפה במשט האחרון לעזה, צולמה על ידי כלי תקשורת בשדה התעופה באיסטנבול כשהיא עם צווארון רפואי ופניה "חבולים ומוכים”, לאחר שהוחזקה במשך כמה שעות בישראל.

כמה שעות בלבד לאחר מכן, אותה פעילה גרמניה נראתה כשהיא בסדר גמור, ללא חבורות ופציעות בשדה התעופה בגרמניה.

טענות ל"התעללות מזעזעת"

רבים מהפעילים פרו פלסטינים שהשתתפו במשט לעזה וגורשו מישראל, טענו כי עברו התעללות בזמן שהוחזקו במעצר.

שרת החוץ של קנדה אניטה אנאנד אמרה כי קיבלה דיווחים על "התעללות מזעזעת באזרחים קנדים שנעצרו בישראל", והדגישה כי "קנדה מגנה באופן חד משמעי את היחס החמור".

גם גרמניה וספרד הודיעו כי כמה מאזרחיהן שנעצרו חזרו עם פציעות. שר החוץ הספרדי חוסה מנואל אלברס אמר כי ארבעה פעילים ספרדים נזקקו לטיפול רפואי.

מארגני המשט טענו כי היו "לפחות 15 מקרי תקיפה חמורה", לצד טענות לירי בכדורי גומי, שבירת עצמות ואלימות קשה. הפעילה הצרפתייה מרים חדג'אל סיפרה עם נחיתתה בפריז: "היכו אותי, משכו לי בשיער ופגעו בי בצלעות".

שב"ס דחה את הטענות ומסר כי "כל העצורים מוחזקים בהתאם לחוק ותוך שמירה מלאה על זכויותיהם". גם צה"ל מסר כי הנהלים מחייבים "יחס מכבד והולם" כלפי משתתפי המשט, וכי כל תלונה קונקרטית תיבדק.